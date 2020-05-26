Пока все спали: заявление Кику, землетрясение и ситуация с коронавирусом

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику объяснил, что по рекомендации врачей Национальная чрезвычайная комиссия в области общественного здоровья приняла решение разрешить возобновление деятельности тренажерных залов и объектов HoReCa (куда входят бары, кафе, рестораны, отели, услуги кейтеринга) на две недели позже, чем это предлагали власти. Об этом Кику написал на свой странице в соцсети Facebook.

"В рамках заседания Национальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья мы предложили снять ряд ограничений в экономической, спортивной и социально-культурной деятельности. Некоторые предложения эпидемиологи приняли, некоторые - нет", - отметил Кику.

Премьер уточнил, что снятие ограничений на деятельность HoReCa и фитнес-клубов утвердили лишь с 15 июня.

"Аргументы медиков и представителей ВОЗ привели к принятию такого решения", - заключил Кику.

Землетрясение в Румынии

Рано утром во вторник в румынских горах Вранча произошло очередное землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры в уезде Вранча зафиксированы в 05.31, а магнитуда составила 2,6. Очаг залегал на глубине 141 километра.

Толчки такой интенсивности, произошедшие в соседней Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в мае в Румынии зарегистрировали 18 землетрясений. Самое сильное из них - 24 мая. Тогда магнитуда составила 4,2.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 5,5 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 5 миллионов 497 тысяч 532. Из них 2 миллиона 232 тысячи 593 человека выздоровели, 346 тысяч 269 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 662 тысячи 768). Следом идут Бразилия (374 тысячи 898) и Россия (353 тысячи 427).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (262 тысячи 547), Испания (235 тысяч 400), Италия (230 тысяч 158), Франция (183 тысячи 67), Германия (180 тысяч 600), Турция (157 тысяч 814) и Индия (145 тысяч 456).

Консультации Роспотребнадзора

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 21 тысяча 245 зараженных, в Румынии - 18 тысяч 283, а в Молдове - 7 тысяч 147.

Роспотребнадзор планирует проведение онлайн-консультаций по вопросам профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией для стран-членов ЕАЭС и СНГ, в которых примут участие ведущие специалисты и ученых Роспотребнадзора. Об этом говорится на сайте ведомства.

"В ближайшее время Роспотребнадзор планирует проведение блока онлайн консультаций по вопросам профилактики и борьбы с COVID-19 для стран-членов ЕАЭС и СНГ с участием ведущих специалистов и ученых Роспотребнадзора", - сказано в сообщении.

Также Роспотребнадзор готов и далее оказывать партнерам содействие в своевременном выявлении угроз санитарно-эпидемиологическому благополучию путем дополнительных поставок тест-систем для диагностики COVID-19.

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