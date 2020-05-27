Пока все спали: Молдова на заседании ЕЭК, землетрясение и открытие храма

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КИШИНЕВ, 27 мая - Sputnik. Полномочный представитель правительства Республики Молдова в Евразийской экономической комиссии Оксана Гречаная впервые приняла участие в заседании коллегии ЕЭК.

Она вручила копию письма премьер-министра страны Иона Кику в адрес главы ЕЭК Михаила Мясниковича. В послании выражается уверенность в том, что "это назначение послужит дальнейшему развитию всестороннего взаимодействия между Молдовой, Евразийской экономической комиссией и государствами — членами Евразийского экономического союза".

"Для нас очень важно участвовать в заседаниях, особенно учитывая то, что Молдова является первым государством-наблюдателем при ЕАЭС. Надеемся, что нашему примеру последуют и другие страны", — сказала Гречаная в комментарии для Sputnik.

Статус наблюдателя при ЕАЭС Молдова получила два года назад.

Кто в храм?

В Вифлееме открылся для молящихся храм Рождества Христова, на этом событии присутствовали главы трёх церквей, ответственных за святилище, передает РИА Новости.

"Храм Рождества Христова в городе Вифлеем впервые c 5 марта открыл свои двери, несколько христианских священнослужителей контролировали открытие церкви", - сказал председатель мусульмано-христианского фонда поддержки Иерусалима Ханна Исса.

А вот в храм Воскресения (Гроба Господня) - в старой части Иерусалима - войти пока нельзя.

Настоятель монастыря Святых Архангелов, архимандрит армянской апостольской церкви Гевонд Вардапет сообщил, что "храм открылся, но проход внутрь разрешен только на Голгофу, к камню помазания, вокруг Кувуклии, в саму Кувуклию внутрь нельзя".

Крит "чудит"

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у побережья Греции. Об этом оповестила Геологическая служба США. Толчки были зафиксированы в 01.09 по времени UTC (04.09 кшн).

По данным сейсмологов, эпицентр располагался в 92 км к югу от города Иерапетра на острове Крит.

Очаг землетрясения залегал на глубине 14 км. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Новый успех астрономов

Астрономы обнаружили два объекта, которые, в дополнение к странному явлению, обнаруженному в 2018 году, теперь составляют новый класс космических взрывов. Описание открытий приводится в статьях, опубликованных в журналах Astrophysical Journal и Astrophysical Journal Letters .

Новый класс космических объектов ученые назвали быстрыми голубыми оптическими переходными процессами (FBOT), и им потребовалось около двух лет, чтобы разобраться, с чем же они имеют дело, передает РИА Новости.

По словам астрономов, FBOT, вероятно, начинаются так же, как некоторые сверхновые и гамма-всплески, когда звезда, намного более массивная, чем Солнце, взрывается в конце своей "нормальной" жизни на атомном термоядерном синтезе. Различия проявляются после первоначального взрыва.

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