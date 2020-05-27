Байден назвал Трампа дураком из-за отношения к COVID-19

Кандидат от Демократической партии заявил, что президент не должен заниматься глупостями, которые стоят людям жизней.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Кандидат в президенты США Джо Байден в интервью телеканалу CNN назвал нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа дураком.

На церемонии по случаю Дня Поминовения Трамп был без маски, в то время как на Байдене были маска и очки, позднее американский лидер ретвитнул фотографию Байдена в маске. На предположение, что Трамп таким образом пытается «принизить» своего политического оппонента, выставив ношение маски признаком слабости, Байден ответил: "Он дурак, абсолютный дурак ... Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни", – передает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Предположительно, от Республиканской партии будет избираться Дональд Трамп, демократы поддержат Джо Байдена.

Ранее опрос компании Morning Consult показал, что избиратели в США в большей степени доверяют бывшему вице-президенту Джо Байдену в вопросе сдерживания пандемии коронавируса, чем нынешнему лидеру Дональду Трампу.

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