12:18 27 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.41
  • USD17.72
  • RUB0.25
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
USA:s vice president Joe Biden

Байден назвал Трампа дураком из-за отношения к COVID-19

© REUTERS / Brennan Linsley, File
В мире
Получить короткую ссылку
102 0 0

Кандидат от Демократической партии заявил, что президент не должен заниматься глупостями, которые стоят людям жизней.

КИШИНЕВ, 27 мая – Sputnik. Кандидат в президенты США Джо Байден в интервью телеканалу CNN назвал нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа дураком.

Директор Института Дальнего Востока Российской академии наук (ИДВ РАН) Сергей Лузянин.
© Sputnik / Нина Зотина
Лузянин: пандемия показала, что США теряют лидерские позиции в мире

На церемонии по случаю Дня Поминовения Трамп был без маски, в то время как на Байдене были маска и очки, позднее американский лидер ретвитнул фотографию Байдена в маске. На предположение, что Трамп таким образом пытается «принизить» своего политического оппонента, выставив ношение маски признаком слабости, Байден ответил: "Он дурак, абсолютный дурак ... Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни", – передает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Предположительно, от Республиканской партии будет избираться Дональд Трамп, демократы поддержат Джо Байдена.

Ранее опрос компании Morning Consult показал, что избиратели в США в большей степени доверяют бывшему вице-президенту Джо Байдену в вопросе сдерживания пандемии коронавируса, чем нынешнему лидеру Дональду Трампу.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Отдыхающие и продавец игрушек на городском пляже Алимос в пригороде Афин.
Ослабление карантинного режима в Греции
Лавров: ОДКБ может предоставить статус наблюдателя ШОС и СНГ.
Лавров: ОДКБ может предоставить статус наблюдателя ШОС и СНГ
Школьный календарь 2020-2021
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться