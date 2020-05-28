Пока все спали: поздравление Додона, ситуация с коронавирусом и землетрясение

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил православных верующих с Вознесением. Об этом глава государства написал на свой странице в соцсети Facebook.

"Сегодня, на сороковой день после празднования Пасхи Христовой, православные верующие отмечают Вознесение Господне, известное в народе также под названием "Спасов день", - отметил глава государства.

По его словам, "этот день напоминает о вознесении Иисуса Христа на небеса в присутствии апостолов, которые стали свидетелями Христа, проповедуя Евангелие".

"Искренне поздравляю всех христиан, духовенство и тех, кто отмечает сегодня храмовый праздник, желаю душевного спокойствия и радости. Христос вознесся на небеса!", - говорится в сообщении.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 5,7 миллиона человек.

К 06.45 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 5 миллионов 691 тысячу 790. Из них 2 миллиона 350 тысяч 88 человек выздоровели, 355 тысяч 653 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 699 тысяч 176). Следом идут Бразилия (411 тысячи 891) и Россия (370 тысячи 680).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (268 тысяч 619), Испания (236 тысяч 259), Италия (231 тысяча 139), Франция (183 тысячи 38), Германия (181 тысяча 524), Турция (159 тысяч 797) и Индия (158 тысяч 86).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 21 тысяча 905 зараженных, в Румынии - 18 тысяч 594, а в Молдове - 7 тысяч 537.

Землетрясение в Румынии

В ночь на четверг в румынских горах Вранча произошло очередное землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры в уезде Бузэу зафиксированы в 00.25, а магнитуда составила 2,7. Очаг залегал на глубине 120 километров.

Толчки такой интенсивности, произошедшие в соседней Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в мае в Румынии зарегистрировали 20 землетрясений. Самое сильное из них - 24 мая. Тогда магнитуда составила 4,2.

В запуск космического корабля вмешалась погода

Запуск космического корабля Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, был отложен из-за погодных условий, сообщил ведущий трансляции. Запуск транслируется на сайте SpaceX.

Следующая попытка запуска корабля Crew Dragon намечена на 30 мая, суббота, в 22.22 (по кишиневскому времени).

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