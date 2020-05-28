08:15 28 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.69
  • RUB0.25
  • RON4.02
  • UAH0.66
Поиск
Президент Молдовы Игорь Додон

Пока все спали: поздравление Додона, ситуация с коронавирусом и землетрясение

© Sputnik / Rodion Proca
В мире
Получить короткую ссылку
272 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200528/30391332/poka-vse-spali-pozdravlenie-dodona-situatsiya-s-koronavirusom-i-zemletryasenie.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил православных верующих с Вознесением. Об этом глава государства написал на свой странице в соцсети Facebook.

"Сегодня, на сороковой день после празднования Пасхи Христовой, православные верующие отмечают Вознесение Господне, известное в народе также под названием "Спасов день", - отметил глава государства.

По его словам, "этот день напоминает о вознесении Иисуса Христа на небеса в присутствии апостолов, которые стали свидетелями Христа, проповедуя Евангелие".

"Искренне поздравляю всех христиан, духовенство и тех, кто отмечает сегодня храмовый праздник, желаю душевного спокойствия и радости. Христос вознесся на небеса!", - говорится в сообщении.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 5,7 миллиона человек.

К 06.45 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 5 миллионов 691 тысячу 790. Из них 2 миллиона 350 тысяч 88 человек выздоровели, 355 тысяч 653 погибли.

Стойка с одноразовыми медицинскими масками и бахилами
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Медик назвал хронические заболевания, при которых коронавирус особо опасен
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 699 тысяч 176). Следом идут Бразилия (411 тысячи 891) и Россия (370 тысячи 680).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (268 тысяч 619), Испания (236 тысяч 259), Италия (231 тысяча 139), Франция (183 тысячи 38), Германия (181 тысяча 524), Турция (159 тысяч 797) и Индия (158 тысяч 86).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 21 тысяча 905 зараженных, в Румынии - 18 тысяч 594, а в Молдове - 7 тысяч 537.

Землетрясение в Румынии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Землетрясение в Молдове: как в стране проводится оценка сейсмостойкости зданий
В ночь на четверг в румынских горах Вранча произошло очередное землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры в уезде Бузэу зафиксированы в 00.25, а магнитуда составила 2,7. Очаг залегал на глубине 120 километров.

Толчки такой интенсивности, произошедшие в соседней Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в мае в Румынии зарегистрировали 20 землетрясений. Самое сильное из них - 24 мая. Тогда магнитуда составила 4,2.

В запуск космического корабля вмешалась погода

Запуск космического корабля Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, был отложен из-за погодных условий, сообщил ведущий трансляции. Запуск транслируется на сайте SpaceX.

Следующая попытка запуска корабля Crew Dragon намечена на 30 мая,  суббота, в 22.22 (по кишиневскому времени).

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Заключенные талибы во время их освобождения из тюрьмы Баграм, Афганистан.
Афганистан: сотни талибов освобождены из тюрем
Как проходит осмотр пациентов с COVID-19 на дому
Как проходит тестирование на COVID-19 на дому - видео
Школьный календарь 2020-2021
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться