Совет глав правительств СНГ обсудит борьбу с угрозами

Заседание Совета глав правительств стран СНГ состоится 29 мая. Оно пройдет в формате видеоконференции, сообщили в Исполкоме Содружества.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Совет глав правительств СНГ 29 мая обсудит 15 вопросов, включая совместную борьбу с распространением коронавируса, сообщили в исполкоме Содружества.

Главы правительств планируют подписать ряд документов, направленных на расширение и углубление сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, а также в области обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, включая распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным ведомства, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Молдова, Россия и Таджикистан будут принимать участие во встрече на уровне премьеров, Армения, Кыргызстан и Туркмения – вице-премьеров. Во встрече также примет участие председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Ранее пресс-служба Кабмина России сообщала, что повестка дня заседания также включает в себя рассмотрение проекта стратегии экономического развития содружества на период до 2030 года. По итогам заседания предусматривается принятие совместных документов о развитии взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта.

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