17:16 28 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.69
  • RUB0.25
  • RON4.02
  • UAH0.66
Поиск
Флаги стран-участниц СНГ

Совет глав правительств СНГ обсудит борьбу с угрозами

© Sputnik / Виктор Толочко
В мире
Получить короткую ссылку
48 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200528/30399077/Sovet-glav-pravitelstv-SNG-obsudyat-borbu-s-ugrozami.html

Заседание Совета глав правительств стран СНГ состоится 29 мая. Оно пройдет в формате видеоконференции, сообщили в Исполкоме Содружества.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Совет глав правительств СНГ 29 мая обсудит 15 вопросов, включая совместную борьбу с распространением коронавируса, сообщили в исполкоме Содружества.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД РФ
Лавров: в СНГ оперативно реагируют на меняющуюся реальность

Главы правительств планируют подписать ряд документов, направленных на расширение и углубление сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, а также в области обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, включая распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным ведомства, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Молдова, Россия и Таджикистан будут принимать участие во встрече на уровне премьеров, Армения, Кыргызстан и Туркмения – вице-премьеров. Во встрече также примет участие председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Ранее пресс-служба Кабмина России сообщала, что повестка дня заседания также включает в себя рассмотрение проекта стратегии экономического развития содружества на период до 2030 года. По итогам заседания предусматривается принятие совместных документов о развитии взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Заключенные талибы во время их освобождения из тюрьмы Баграм, Афганистан.
Афганистан: сотни талибов освобождены из тюрем
Как проходит осмотр пациентов с COVID-19 на дому
Как проходит тестирование на COVID-19 на дому - видео
Школьный календарь 2020-2021
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться