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Президент Дональд Трамп, иллюстративное фото

Трамп уже не таит обиды на соцсети - он перешел в наступление

© AP Photo / Patrick Semansky
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200528/30399084/trump-Twitter-news.html

Трамп обиделся на Twitter, который к сообщениям президента США по вопросам проведения выборов поставил отметку о возможной недостоверности информации.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Президент США Дональд Трамп намерен подписать исполнительный указ, который регулирует работу социальных сетей в стране.

© Sputnik / Эва Мари Ускатеги
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Глава Белого дома написал на своей страничке в в Twitter, что жесткое регулирование работы социальных сетей необходимо в связи с их предвзятой политикой относительно консерваторов.

Ранее Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы и отметил, что соцсеть "душит свободу слова". 

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщил, что президент намерен подписать указ, касающийся работы социальных сетей уже в ближайшее время. Дополнительная информация о готовящемся к подписанию документе пока не известна.

​"Республиканцы считают, что социальные сети полностью заглушают голоса консерваторов. Мы будем строго регулировать или закрывать их, прежде чем сможем позволить этому произойти. Мы видели, что они пытались сделать и не смогли в 2016 году. Мы не можем допустить, чтобы еще более изощренная версия этого случилась снова", - написал Трамп в Twitter. 

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