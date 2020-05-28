Трамп уже не таит обиды на соцсети - он перешел в наступление

Трамп обиделся на Twitter, который к сообщениям президента США по вопросам проведения выборов поставил отметку о возможной недостоверности информации.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Президент США Дональд Трамп намерен подписать исполнительный указ, который регулирует работу социальных сетей в стране.

Глава Белого дома написал на своей страничке в в Twitter, что жесткое регулирование работы социальных сетей необходимо в связи с их предвзятой политикой относительно консерваторов.

Ранее Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы и отметил, что соцсеть "душит свободу слова".

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщил, что президент намерен подписать указ, касающийся работы социальных сетей уже в ближайшее время. Дополнительная информация о готовящемся к подписанию документе пока не известна.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

​"Республиканцы считают, что социальные сети полностью заглушают голоса консерваторов. Мы будем строго регулировать или закрывать их, прежде чем сможем позволить этому произойти. Мы видели, что они пытались сделать и не смогли в 2016 году. Мы не можем допустить, чтобы еще более изощренная версия этого случилась снова", - написал Трамп в Twitter.

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