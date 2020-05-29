Пока все спали: совет глав правительств СНГ и ситуация с коронавирусом

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КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik. Главы правительств СНГ на заседании в пятницу обсудят по видеосвязи противодействие распространению коронавируса, а также экономическое взаимодействие в рамках содружества, в том числе проект стратегии экономического развития до 2030 года.

Председательствующий в СНГ в этом году Узбекистан ранее предложил провести совет глав правительств 29 мая в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19. Предыдущее заседание совета состоялось в октябре прошлого года в Москве.

"Основное внимание на предстоящем заседании планируется уделить совместной борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и наращиванию торгово-экономического сотрудничества, в том числе в контексте преодоления последствий данного заболевания", - сообщили перед встречей в аппарате правительства России.

По итогам дискуссии участники планируют принять заявление о противодействии COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 5,8 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 5 миллионов 813 тысяч 919. Из них 2 миллиона 418 тысяч 788 человек выздоровели, 360 тысяч 389 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 721 тысяча 750). Следом идут Бразилия (438 тысяч 238) и Россия (379 тысяч 51).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (270 тысяч 508), Испания (237 тысяч 906), Италия (231 тысяча 732), Франция (186 тысячи 364), Германия (182 тысячи 196), Индия (165 тысяч 799) и Турция (160 тысяч 979).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 22 тысячи 382 зараженных, в Румынии - 18 тысяч 791, а в Молдове - 7 тысяч 725.

Трамп может закрыть Twitter

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает запрета деятельности компании Twitter и намерен проконсультироваться на эту тему с юристами.

"Я мог бы закрыть его (Twitter – ред.), насколько я знаю. Но я должен пройти юридические процедуры. Не знаю как (закрыть), я должен проконсультироваться с юристами. Если бы это было законно, если бы он мог быть законно закрыт, я бы это сделал", - сказал Трамп журналистам.

Президент США отметил, что есть много других соцсетей, которые можно было использовать вместо Twitter.

Ранее соцсеть Twitter обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что Трамп солгал. Трамп в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Соцсети заявляют, что не подавляют чьи-либо точки зрения, хотя удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам.

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