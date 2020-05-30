Пока все спали: подготовка бойцов Fulger, ситуация с COVID-19 и протесты в США

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КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Министр обороны Александр Пынзарь высоко оценил уровень подготовки военных батальона специального назначения Fulger Национальной армии. В частности, глава оборонного ведомства посетил север страны и понаблюдал за тем, как военные совершают прыжки с парашютом.

"Оценил высокий уровень подготовки военных. Факт, что они были вынуждены взять паузу из-за COVID-19, не убавил энтузиазма при возобновлении обучения. Это важный фактор для профессионального военного, особенно учитывая тот факт, что десантирование является частью плана по подготовке батальона на 2020 год", - написал Пынзарь в субботу в Facebook.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 5,9 миллиона человек.

К 08.25 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 5 миллионов 930 тысяч 35. Из них 2 миллиона 495 тысяч 645 человек выздоровели, 365 тысяч 11 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 747 тысяч 87). Следом идут Бразилия (465 тысяч 166) и Россия (387 тысяч 623).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (272 тысячи 607), Испания (238 тысяч 564), Италия (232 тысячи 248), Франция (186 тысяч 923), Германия (182 тысячи 922), Индия (173 тысячи 763) и Турция (162 тысячи 120).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 22 тысячи 811 зараженных, в Румынии - 18 тысяч 982, а в Молдове - 7 тысяч 896.

Протесты в Детройте

Один человек погиб, более 40 задержаны при протестах в американском Детройте после гибели в Миннеаполисе афроамериканца от рук полиции. Об этом пишет газета Detroit News со ссылкой на шефа местной полиции Джеймса Крейга.

По его словам, что один человек погиб, когда неизвестный открыл огонь из автомобиля среди большого скопления протестующих. Полиция не знает, кто стрелял, но заявляет, что это не были полицейские. Стрелявшего ищут.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп, в свою очередь, заявил, что объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Фултон, который включает крупнейший город штата Атланту, в связи с беспорядками.

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