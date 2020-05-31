Пока все спали: газ против журналистов, ситуация с COVID-19 и запуск Crew Dragon

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, уже после разгона акции протеста, пишет РИА Новости.

Съемочная группа телеканала VICE из четырех человек и корреспондент агентства оказались на территории заправочной станции в районе беспорядков. После разгона протестующих бойцы Нацгвардии разрешили прессе остаться там. Полиция и гвардейцы сняли оцепление с улицы и уехали. На станции остались журналисты, владельцы заправки и помогающие охранять ее люди. Все были на улице, не выходя за ограждение.

Внезапно на дороге появился микроавтобус с полицией, которая сходу открыла огонь резиновыми пулями. Услышав крики, что это частная собственность и эти люди ее охраняют, а также крики "пресса!" полиция остановила стрельбу, но, наведя оружие на людей, вошла на заправку и потребовала от всех войти в здание.

Журналисты опустились на колени, показывая свои удостоверения. Несмотря на это, полицейский распылил слезоточивый спрей из баллончика прямо в лицо одному из членов съемочной группы, который ранее представился сотрудником прессы.

Корреспондент РИА Новости находился с другой стороны машины и тоже ранее уже показал удостоверение правоохранителям. Когда он был готов сесть в машину, подошел другой офицер. Журналист протянул свое удостоверение и сказал "Я пресса". В ответ на это полицейский, ничего не говоря, тут же пустил струю спрея ему в лицо.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 6 миллионов человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 6 миллионов 63 тысячи 588. Из них 2 миллиона 566 тысяч 35 человек выздоровели, 369 тысяч 244 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 770 тысяч 384). Следом идут Бразилия (498 тысяч 440) и Россия (396 тысяч 575).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (274 тысячи 219), Испания (239 тысяч 228), Италия (232 тысячи 664), Франция (188 тысяч 752), Германия (183 тысячи 189), Индия (182 тысячи 143) и Турция (163 тысячи 103).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 23 тысячи 204 зараженных, в Румынии - 19 тысяч 133, а в Молдове - 8 тысяч 98.

В ночь на воскресенье в Румынии произошло очередное землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры в уезде Бузэу зафиксированы в 04.42, а магнитуда составила 2,0. Очаг залегал на глубине 17 километров.

Толчки такой интенсивности, произошедшие в соседней Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в мае в Румынии зарегистрировали 21 землетрясение. Самое сильное из них - 24 мая. Тогда магнитуда составила 4,2.

Успех со второй попытки

США в субботу осуществили первый за почти десятилетие самостоятельный пилотируемый старт: принадлежащий частной компании SpaceX корабль Crew Dragon вышел на орбиту и движется к Международной космической станции.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, в котором впервые находились люди, стартовала с мыса Канаверал. В испытательный полет на борту Crew Dragon отправились астронавты НАСА Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Президент США Дональд Трамп поздравил главу Spacex Илона Маска с успешным запуском первой частной пилотируемой миссии.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин заявил, что Илон Маск вписал свое имя в историю мировой космонавтики, обеспечив первый за девять лет пилотируемый запуск США, и встал в один ряд с советским конструктором Сергеем Королевым и американским конструктором Вернером фон Брауном.

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