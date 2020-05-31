Пока все спали: газ против журналистов, ситуация с COVID-19 и запуск Crew Dragon

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов, в том числе корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, уже после разгона акции протеста, пишет РИА Новости.
Съемочная группа телеканала VICE из четырех человек и корреспондент агентства оказались на территории заправочной станции в районе беспорядков. После разгона протестующих бойцы Нацгвардии разрешили прессе остаться там. Полиция и гвардейцы сняли оцепление с улицы и уехали. На станции остались журналисты, владельцы заправки и помогающие охранять ее люди. Все были на улице, не выходя за ограждение.
Журналисты опустились на колени, показывая свои удостоверения. Несмотря на это, полицейский распылил слезоточивый спрей из баллончика прямо в лицо одному из членов съемочной группы, который ранее представился сотрудником прессы.
Корреспондент РИА Новости находился с другой стороны машины и тоже ранее уже показал удостоверение правоохранителям. Когда он был готов сесть в машину, подошел другой офицер. Журналист протянул свое удостоверение и сказал "Я пресса". В ответ на это полицейский, ничего не говоря, тут же пустил струю спрея ему в лицо.
Ситуация с коронавирусом в мире
Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 6 миллионов человек.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 770 тысяч 384). Следом идут Бразилия (498 тысяч 440) и Россия (396 тысяч 575).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (274 тысячи 219), Испания (239 тысяч 228), Италия (232 тысячи 664), Франция (188 тысяч 752), Германия (183 тысячи 189), Индия (182 тысячи 143) и Турция (163 тысячи 103).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 23 тысячи 204 зараженных, в Румынии - 19 тысяч 133, а в Молдове - 8 тысяч 98.
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Sputnik / Miroslav Rotari Землетрясение в Румынии
В ночь на воскресенье в Румынии произошло очередное землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры в уезде Бузэу зафиксированы в 04.42, а магнитуда составила 2,0. Очаг залегал на глубине 17 километров.
Толчки такой интенсивности, произошедшие в соседней Румынии, жители Молдовы не ощущают.
Всего в мае в Румынии зарегистрировали 21 землетрясение. Самое сильное из них - 24 мая. Тогда магнитуда составила 4,2.
Успех со второй попытки
США в субботу осуществили первый за почти десятилетие самостоятельный пилотируемый старт: принадлежащий частной компании SpaceX корабль Crew Dragon вышел на орбиту и движется к Международной космической станции.
Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, в котором впервые находились люди, стартовала с мыса Канаверал. В испытательный полет на борту Crew Dragon отправились астронавты НАСА Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
Президент США Дональд Трамп поздравил главу Spacex Илона Маска с успешным запуском первой частной пилотируемой миссии.
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин заявил, что Илон Маск вписал свое имя в историю мировой космонавтики, обеспечив первый за девять лет пилотируемый запуск США, и встал в один ряд с советским конструктором Сергеем Королевым и американским конструктором Вернером фон Брауном.
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