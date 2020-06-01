Пока все спали: снятие ограничений, ситуация с COVID-19, комендантский час в Вашингтоне

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Ряд ограничений, введенных ранее в Молдове из-за риска распространения коронавируса нового типа, перестал действовать с понедельника.
Еще с 1 июня открываются музеи и библиотеки, однако проведение в них массовых мероприятий по-прежнему запрещено.
Кроме того, с 1 июня Агентство государственных услуг возобновляет деятельность в полном объеме.
И также, начиная с 1 июня, с 08.00, открылись для пересечения границы КПП "Бричаны-Росошаны", "Крива-Мамалига" и "Мирное-Табаки".
Ситуация с коронавирусом в мире
Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 6,2 миллиона человек.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 790 тысяч 191). Следом идут Бразилия (514 тысяч 849) и Россия (405 тысяч 843).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (276 тысяч 156), Испания (239 тысяч 479), Италия (232 тысячи 997), Индия (190 тысяч 622), Франция (189 тысяч 9), Германия (183 тысячи 410) и Перу (164 тысячи 476).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 23 тысячи 672 зараженных, в Румынии - 19 тысяч 257, а в Молдове - 8 тысяч 251.
Комендантский час в Вашингтоне
Мэр американской столицы Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала национальную гвардию столичного округа Колумбия на фоне массовых протестов и произошедших прошлой ночью беспорядков, сообщил офис мэра в Twitter.
"Мэр Боузер распорядилась установить комендантский час по всему округу Колумбия с 11 часов вечера в воскресенье до 6 утра в понедельник 1 июня. Она также задействовала национальную гвардию для поддержки столичного управления полиции", - говорится в сообщении.
Более 50 сотрудников секретной службы США в Вашингтоне получили ранения в результате столкновений с демонстрантами.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности. Поступали многочисленные сообщения о жестоком обращении полиции с журналистами. Пострадал и корреспондент РИА Новости, освещавший протесты в Миннеаполисе: ему в лицо распылили с близкого расстояния слезоточивый газ после того, как он предъявил журналистское удостоверение.
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