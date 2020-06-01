Пока все спали: снятие ограничений, ситуация с COVID-19, комендантский час в Вашингтоне

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Ряд ограничений, введенных ранее в Молдове из-за риска распространения коронавируса нового типа, перестал действовать с понедельника.

Так, по решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, с 1 июня в Кишиневе и в Бельцах возобновляют работу все городские рынки. Однако действует ряд требований: проверка температуры у покупателей на входе; социальная дистанция минимум один метр; администрация должна обеспечить работников базаров защитными средствами; рабочие места подлежат обязательной дезинфекции каждые три часа.

Еще с 1 июня открываются музеи и библиотеки, однако проведение в них массовых мероприятий по-прежнему запрещено.

Кроме того, с 1 июня Агентство государственных услуг возобновляет деятельность в полном объеме.

И также, начиная с 1 июня, с 08.00, открылись для пересечения границы КПП "Бричаны-Росошаны", "Крива-Мамалига" и "Мирное-Табаки".

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 6,2 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 6 миллионов 170 тысяч 474. Из них 2 миллиона 642 тысячи 156 человек выздоровели, 372 тысячи 99 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 790 тысяч 191). Следом идут Бразилия (514 тысяч 849) и Россия (405 тысяч 843).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (276 тысяч 156), Испания (239 тысяч 479), Италия (232 тысячи 997), Индия (190 тысяч 622), Франция (189 тысяч 9), Германия (183 тысячи 410) и Перу (164 тысячи 476).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 23 тысячи 672 зараженных, в Румынии - 19 тысяч 257, а в Молдове - 8 тысяч 251.

Комендантский час в Вашингтоне

Мэр американской столицы Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала национальную гвардию столичного округа Колумбия на фоне массовых протестов и произошедших прошлой ночью беспорядков, сообщил офис мэра в Twitter.

"Мэр Боузер распорядилась установить комендантский час по всему округу Колумбия с 11 часов вечера в воскресенье до 6 утра в понедельник 1 июня. Она также задействовала национальную гвардию для поддержки столичного управления полиции", - говорится в сообщении.

Протестующие в Вашингтоне начали громить магазины, врываться в здания и жечь урны после того, как полиция оттеснила их от Белого дома.

Более 50 сотрудников секретной службы США в Вашингтоне получили ранения в результате столкновений с демонстрантами.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности. Поступали многочисленные сообщения о жестоком обращении полиции с журналистами. Пострадал и корреспондент РИА Новости, освещавший протесты в Миннеаполисе: ему в лицо распылили с близкого расстояния слезоточивый газ после того, как он предъявил журналистское удостоверение.

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