В Кремле прокомментировали беспорядки в США

Москва никогда не вмешивалась в происходящее в Америке и не собирается это делать, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. В Кремле внимательно следят за последними событиями в США, происходящие там массовые беспорядки являются исключительно внутренним делом этой страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия никак не собирается вмешиваться в события, которые развернулись в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

"Мы, безусловно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в США. Но все, что там происходит, является внутренним делом этой страны. Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас", - цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента также назвал ошибочным заявление бывшего советника Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс, что беспорядки в США могли быть организованы по "российской методичке".

"Какие-либо инсинуации <...>, конечно, являются абсолютно неправильными, ошибочными. И, насколько мы понимаем, подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона", - добавил он.

Протесты в США

Массовые протесты в США не утихают уже неделю. Поводом для беспорядков послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским. Во время застегивания наручников правоохранитель наступил коленом на шею мужчине. Флойд несколько раз произнес, что задыхается, а потом потерял сознание. Позже он скончался в реанимации от асфиксии.

После случившегося в Миннеаполисе начались беспорядки, охватившие за неделю порядка 50 городов в США. Участники акций требуют разобраться с расовым неравенством в стране.

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