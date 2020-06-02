Пока все спали: проверка Центрального рынка, ситуация с COVID-19, решение Трампа

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан заявил, что перед началом рабочего дня, до открытия Центрального рынка, соблюдаются все меры по дезинфекции территории. Об этом он написал во вторник на своей странице в соцсети Facebook, разместив видео, как проходит этот процесс.

"На Центральном рынке предпринимаются все меры по дезинфекции территории перед началом рабочего дня и открытием рынка. Вчера рабочая группа примэрии проинспектировала его вместе с руководством предприятия. Торговцев и покупателей проинформировали о необходимости соблюдения рекомендаций специалистов", - написал Чебан.

По словам столичного градоначальника, незапланированные проверки рынка периодически будут проводиться, а тех, кто нарушит правила, жестко накажут.

"Стихийная торговля вокруг рынков запрещена", - добавил Чебан.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 6,2 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 6 миллионов 270 тысяч 758. Из них 2 миллиона 697 тысяч 94 человека выздоровели, 375 тысяч 632 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 811 тысяч 357). Следом идут Бразилия (526 тысяч 447) и Россия (414 тысяч 328).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (277 тысяч 736), Испания (239 тысяч 638), Италия (233 тысячи 197), Индия (198 тысяч 706), Франция (189 тысяч 348), Германия (183 тысячи 594) и Перу (170 тысячи 39).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 24 тысячи 562 зараженных, в Румынии - 19 тысяч 398, а в Молдове - 8 тысяч 360.

Трамп отреагировал на беспорядки

Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует военные и гражданские ресурсы для прекращения беспорядков в стране.

"Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы остановить беспорядки и грабежи, положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев", - заявил Трамп, выступая в Белом доме.

Также президент США сообщил, что "настоятельно рекомендовал каждому губернатору развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы доминировать на улице".

"Если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей, я разверну вооруженные силы Соединенных Штатов и быстро решу эту проблему за них", - сказал Трамп.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova