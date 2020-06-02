Чем угрожает Молдове ползучая "прибалтизация" Румынии

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают разрушать европейскую систему безопасности, наращивают инфраструктуру противоракетной обороны США на территории Румынии и Польши, ударный потенциал в странах Балтии, создают "дугу нестабильности" между Черным и Балтийским морями.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Сергей Рудской 1 июня выразил беспокойство в связи с возможным размещением крылатых ракет Tomahawk в Румынии, где развернут комплекс противоракетной обороны США двойного применения. Комментируя активность полетов авиации НАТО вдоль границы РФ, в том числе и в акватории Черного моря, военачальник отметил, что "в готовности к немедленному применению находились зенитные ракетные средства".

На Западном стратегическом направлении сохраняется сложная военно-политическая обстановка (эскалация), угрожающая безопасности и национальным интересам России, которая не намерена "ждать у моря погоды".

В планах Пентагона – дальнейшая милитаризация Румынии, превращение республики в черноморское подобие "балтийского плацдарма" для агрессии, которую в Вашингтоне обычно маскируют термином "проекция силы". Под надуманным предлогом "российской угрозы" в Румынии (которая не имеет даже общей границы с РФ) последовательно модернизируется инфраструктура морских портов, аэродромов и других военных объектов, регулярно проводятся маневры альянса ярко выраженной антироссийской направленности, растет разведывательная активность.

В мае российские истребители шесть раз отгоняли от воздушного пространства РФ над Черным морем самолеты разведчики США и НАТО. Нарастили активность у границ России и американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer.

Так, два сверхзвуковых "стратега" ВВС США 29 мая совершили полет над Черноморским регионом, отработали учебную ракетную атаку по российским военным объектам – в сопровождении истребителей европейских союзников, в том числе F-16 и МиГ-21 военно-воздушных сил Румынии. Разумеется, они были перехвачены дежурными силами ПВО Западного и Южного военных округов РФ , но что всё это значит для мирных граждан Румынии, Молдовы и других причерноморских стран?

С больной головы – на здоровую

Командование ВВС США в Европе 1 июня подтвердило, что стратегические бомбардировщики Lancer у берегов Крыма тренировались применять крылатые ракеты: "Два дальних бомбардировщика B-1B из 28-го бомбардировочного крыла, базирующегося на авиабазе "Эллсворт" (Южная Дакота), провели стратегическую миссию Bomber Task Force Europe в Черноморском регионе 29 мая 2020 года. Во время миссии B-1 провели тренировку с использованием ракеты большой дальности AGM-158C LRASM, предназначенной для поражения кораблей противника".

Один B-1B способен нести 24 ракеты AGM-158C LRASM, что позволяет наносить массированный авиаудар. Дальность действия упомянутых крылатых ракет – около 1000 км, то есть американцы 29 мая продемонстрировали способность "простреливать" все базы Черноморского флота и другие стратегические объекты России в прибрежной зоне. Здесь необходимо заметить, что российские системы ПВО фиксируют появление американских бомбардировщиков еще на подлете к Черному морю. В случае реального военного конфликта выйти на рубеж ракетного пуска им не позволят.

Подобные цели будут уничтожены на максимально возможном удалении от границ РФ. То есть, самолеты Lancer и крылатые ракеты AGM-158C LRASM могут посыпаться на головы мирного населения.

По мнению специалистов, при нанесении ответно-встречного удара приоритетными целями Вооруженных сил РФ станут стратегические объекты в США и на территории их союзников – одновременно. Заметим, американские ракеты на румынской земле – тоже не игрушки, а восточноевропейские страны в НАТО силой никто не загонял, это их выбор. США просто подставляют союзников под удар.

Перспективы "модернизации"

Соединенные Штаты еще в декабре 2019 года на конференции в Швеции убеждали Румынию, Польшу и другие страны ЕС: чем больше американских ракет вы разместите на своей территории, тем меньше шансов агрессии со стороны России. Немногим ранее США под надуманным предлогом вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД – 1987г.).

О многом говорит и свежая рекомендация специалистов Центра анализа европейской политики (The Center for European Policy Analysis - CEPA) – перенести атлантический "центр тяжести" в Румынию, чтобы укрепиться в Черноморском регионе, как в странах Балтии. Однако размещение ядерных боеголовок в восточно-европейских странах скрыть невозможно, и это автоматически сделает их мишенями при гипотетическом конфликте между РФ и США.

Разумеется, для любой европейской страны безопаснее отсутствие на ее территории крылатых ракет или ядерного оружия США. Если американцам каким-то образом удастся "дожать" союзников, нарастить ракетный потенциал причерноморских стран или создать постоянную группировку ВМС в территориальных водах той же Румынии, Россия просто обязана будет отреагировать. Как минимум, развернуть "Искандеры" в Крыму (по аналогии с Калининградом). Не следует забывать и о гиперзвуковых возможностях авиационных ракетных комплексов "Кинжал".

Конвенция Монтре не позволяет Турции пропускать через Босфор более девяти военных кораблей одного из нечерноморских государств. Кроме того, в акватории Черного моря такие корабли могут находиться не более 21 суток, а общее их водоизмещение не должно превышать 15 тысяч тонн. Поэтому командованию 6-го флота ВМС США конвенция давно не нравится.

Предположим, Турция реализует проект строительства 45-километрового канала, дублирующего пролив Босфор, и не подпадающего под ограничения. Постоянное присутствие группировки военно-морских сил США в Черном море – в дополнение к наземным элементам системы ПРО Aegis Ashor в Румынии и Польше – гарантирует резкий рост региональной напряженности, и симметричную реакцию Вооруженных сил России (не только Черноморского флота).

Стратегии Пентагона, аналитических центров CEPA и RAND Corporation экономически обоснованы, рост военных расходов дает значительный импульс развитию экономики США. А Румыния, действительно, удобна для базирования американских кораблей в Черном море. Возможно, финансово-экономические соображения подтолкнут Бухарест к дальнейшей "прибалтизации" по рецептам старших партнеров. Побочные эффекты и потери в перспективе окажутся гораздо более значительными, чем сиюминутные выгоды и приобретения.

Россия все еще пытается наладить конструктивный диалог с руководством США и других стран НАТО, предлагает последовательное снижение уровня конфронтации, отказ от демонстрации силы и агрессивных действий (включая регламентацию термина «опасное сближение» для кораблей и самолетов). Вместе с тем, если на Западе возобладают стратегии вражды и агрессии, РФ будет вынуждена отвечать сообразно развитию обстановки в Черноморском, Балтийском и других регионах.

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