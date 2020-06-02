В Берлине проститутки вышли на протест - им не дают работать

Акция была приурочена к Международному дню секс-работников, который отмечается 2 июня. Протестующие высказывали свое недовольство введенными ограничениями в связи с пандемией.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. В Берлине работники сферы сексуальных услуг во вторник вышли на протест из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА Новости.

В акции, которая прошла у Бранденбургских ворот, приняли участие порядка 40 человек.

Они держали в руках красные зонты, которые являются символом движения против ущемления работников секс-индустрии. На зонтах также были надписи "секс - это тоже работа".

"Мы протестуем против планов правительства и против действующего запрета из-за коронавируса. Я лично работаю самостоятельно и официально зарегистрирована, но сейчас я вообще не могу оказывать услуги, хоть и получаю финансовую поддержку властей", - рассказала одна из участниц акции протеста.

Она добавила, что лично выполняет предписания властей, опасаясь штрафа: "если полиция узнает, что я возобновила работу, то мне грозит штраф в 5 тысяч евро".

По ее словам, всего в Берлине в таком режиме - вне борделей, в статусе самозанятых - работают порядка двух тысяч человек.

"Проблема в том, что я опасаюсь, что власти могут воспользоваться нынешней ситуацией и совсем запретить сферу сексуальных услуг. Это ведь тоже работа. В таком случае она уйдет в подполье, будут процветать преступность, торговля людьми", - добавляет она.

Накануне глава ориентированной на женщин правозащитной организации Solwodi Хельга Таух поддержала инициативу 16 депутатов Бундестага, которые в середине мая призвали воспользоваться ситуацией "локдауна" (введенные с связи с пандемией ограничения), чтобы ввести в стране шведскую модель и криминализировать покупку секс-услуг.

Предложение депутатов, утверждавших, что "проституция имеет эпидемилогический эффект супер-распространителя" вызвало дискуссию в федеральных СМИ.

Союзы секс-работников критично отозвались о письме, отмечая, что "секс-работники и секс-работницы, напротив, по умолчанию имеют больший интерес к гигиене и своему здоровью, потому что это их капитал".

Ранее издание New York Post сообщило, что в Японии связали резкое увеличение числа заболевших коронавирусом с работниками сферы интимных услуг.

Индустрия развлечений для взрослых весьма популярна в Японии и обладает легальным статусом. Например, только в одном квартале увеселительных заведений Кабуки-тё ежедневно заведения сексуального обслуживания посещает около 300 тысяч человек.

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