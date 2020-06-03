Пока вы спали: о рисках правительства, защите журналистов и финише эпидемии

Как молдавское правительство справляется с пандемией, продюсер Sputnik и корреспондент РИА Новости - под прицелами полицейских США, Черногория заявила о победе над эпидемией, - вот три сюжета, которые мы отобрали для нашей традиционной утренней подборки новостей.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Кабинет министров Иона Кику, несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии, успешно справляется с трудностями, ему не рискнут выдвинуть вотум недоверия в парламенте. Такое мнение высказал председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

"Да, это правительство критикуют многие: и оппозиция, и другие. Но кабмин очень хорошо справляется с поставленными задачами. На данный момент нет рисков невыплаты зарплат и пенсий или заморозки инвестиционных проектов", - сказал Фуркулицэ, выступая во вторник вечером в эфире телеканала НТВ-Молдова.

Он назвал ситуацию с пандемией коронавируса беспрецедентной, отметив, что с такой обстановкой не сталкивалось ни одно правительство в Молдове

"Пандемия - фактор, на который повлиять невозможно, в республике сложилась беспрецедентная ситуация. У кабмина Кику сейчас очень сложная миссия: приходится удовлетворять требования всех – начиная от церкви, заканчивая врачами, учителями и патентообладателями", - сказал Фуркулицэ

По его словам, очень сложно в такой ситуации найти золотую середину и справляться с ситуацией в стране, "чтобы была сохранена и деятельность, и карантинные меры, и здоровье населения".

Парламентарий уверен, что оппозиция воздержится от резких политических шагов, направленных на смену правительства.

"Покажите мне политическую силу, которая способна взять на себя ответственность за созданную ситуацию после отставки правительства и сможет справляться так, чтобы в стране не было кризиса. Это непросто и, может быть, именно это и сдерживает пока наших оппонентов от выдвижения вотума недоверия", - отметил представитель ПСРМ.

Журналисты как мишень?

Международная правозащитная организация "Комитет защиты журналистов" начала расследование инцидента с продюсером агентства Sputnik Николь Руссел во время протестов в Вашингтоне.

В понедельник Руссел была ранена от действий полицейских. Несмотря на то, что журналистка несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили в нее резиновыми пулями.

"Мои коллеги расследуют это дело и другие, которые были доведены до нашего сведения", - заявил РИА Новости пресс-секретарь базирующейся в Нью-Йорке организации.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, призвал расследовать каждый такой случай беззакония со стороны американских властей по отношению к представителям прессы. Он заявил, что полицейский стрелял в Руссел на поражение.

"Николь рассказала, как это было с ней: полицейский прицельно стрелял в нее на поражение уже после того, как она показала ему пресс-карту и прокричала, что она – пресса, после того, как она, снимая беспорядки у Белого дома, упала и поднялась. Все равно выстрелил. Даже правило "лежачего не бьют" не действует для американского полицейского. Конечно, он останется безнаказанным, и в следующий раз снова выстрелит в журналиста. Нам повезло, что Николь жива, резиновой пулей на поражение почти в упор можно и убить", – цитирует Киселева РИА Новости.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" напомнил, что ранее американские полицейские напали и на журналиста РИА Новости.

"Ужас в том, что это – не случайность. Николь уже второй наш журналист, пострадавший от нападения полиции в уличной войне в США. В воскресенье корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, который освещал беспорядки в Миннеаполисе, полицейский целенаправленно брызнул перцовым газом в лицо. Рядом с ним был коллега из американского телеканала VICE, который так же, как и Михаил, показывал пресс-карту и кричал "Я – пресса!". Оба получили струю газа. Американские полицейские запугивают журналистов, чтобы они не рассказывали про творящееся на улицах американских городов", - отметил гендиректор МИА "Россия сегодня".

В этой связи он обратился за поддержкой к коллегам и выступил за проведение расследования неправовых действий американских полицейских против журналистов.

"Мы призываем к журналистской солидарности всех коллег. И к расследованию каждого такого случая", - подчеркнул Киселев.

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что агентство подумает над тем, чтобы подать в суд в связи с нападениями полицейских на журналистов РИА Новости и Sputnik.

Черногория без эпидемии

Национальный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории официально признал эпидемию коронавируса оконченной в этой стране.

"NKT утвердил предложение Института общественного здоровья: в Черногории провозглашается окончание эпидемии COVID-19! Это результат многомесячных усилий всей системы и наших граждан. Спасибо за доверие", - заявило правительство в Twitter.

Тем не менее не все ограничения будут сняты, посколькоу пандемия продолжается, остаются в силе меры против импорта коронавируса.

По данным черногорского Минздрава, всего с начала пандемии выявлено 324 случая COVID-19, скончались девять человек. Республиканское статистическое агентство Monstat в минувший четверг сообщило, что из-за пандемии в марте Черногорию посетило на 66% меньше туристов, чем в прошлом году, а в апреле их не было совсем из-за ограничительных мер.

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