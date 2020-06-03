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Белый дом признал проблему расизма в США

© Sputnik / Brian Smith
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200603/30460708/whitehouse-rasizm-besporyadki-bespredel-usa.html

Старший советник американского президента Келлиэнн Конуэй прокомментировала происходящие массовые протесты против полицейского произвола и расизма в США, которые вспыхнули в этой стране на прошлой неделе.

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. В Соединенных Штатах существует системный расизм и отсутствует всеобщее равенство людей, заявила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй во время брифинга в Белом доме. Мероприятие транслировалось в прямом эфире в соцсетях.

Протесты в США
© REUTERS / JIM BOURG
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Реакция Конуэй была на происходящие массовые протесты против полицейского произвола и расизма в США, которые вспыхнули в этой стране на прошлой неделе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

"Абсолютно верно, что (в США. — Прим. ред.) существует институциональный расизм и что отсутствует равенство для всех людей в этой стране. Я думаю, что в этом нет сомнений", — сказала Конуэй.

Она подчеркнула, что президент США постоянно работает над искоренением проблемы, однако расизм до сих пор якобы существует "в сердцах многих людей". Советник Трампа осудила действия полицейских, в результате которых умер Флойд.

Полицейский беспредел

Более сотни представителей СМИ пострадали, освещая беспорядки в США. В числе раненых оказалась продюсер агентства Sputnik в США Николь Руссел. Полицейский стрелял в нее на поражение, сообщил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Протесты в США
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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"Продюсер Sputnik Николь Рассел рассказала, как это было с ней: полицейский прицельно стрелял в нее на поражение, уже после того, как она показала ему пресс-карту и прокричала, что она – пресса, после того, как она, снимая беспорядки у Белого дома, упала и поднялась. Все равно выстрелил", - заявил Киселев. Он заметил, что полицейский все равно останется безнаказанным – и в следующий раз снова выстрелит в журналиста.

Киселев подчеркнул: то, что Николь осталась жива – везение, ведь, стреляя в упор даже резиновой пулей, можно убить. И стрельба по журналистам вовсе не случайность.

Полиция США выпустила заряд резиновых пуль в продюсера Sputnik
© Sputnik / NICOLE RUSSELL
Полиция США выпустила заряд резиновых пуль в продюсера Sputnik

 Ранее корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, который освещал беспорядки в Миннеаполисе, полицейский брызнул перцовым газом в лицо. Жалуются на действия полицейских и западные журналисты, демонстрируя в соцсетях снимки, на которых видны раны от резиновых пуль. 

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