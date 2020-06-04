Пока все спали: авария в Кишиневе, ситуация с коронавирусом, Трамп о протестах

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. Серьезная авария произошла в столичном секторе Ботаника вечером в среду - пострадали двое мотоциклистов.
В сети появились кадры с места ЧП.
Сообщается, что ДТП зарегистрировали на улице Гренобля около 22.00.
Ситуация с коронавирусом в мире
Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 6,5 миллиона человек.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 851 тысяча 357). Следом идут Бразилия (584 тысячи 16) и Россия (431 тысяча 715).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (281 тысяча 270), Испания (240 тысяч 326), Италия (233 тысячи 836), Индия (216 тысяч 919), Франция (188 тысяч 802), Германия (184 тысячи 121) и Перу (178 тысяч 914).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 25 тысяч 385 зараженных, в Румынии - 19 тысяч 669, а в Молдове - 8 тысяч 795.
Трамп передумал задействовать армию
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже не считает необходимым привлекать военных для подавления беспорядков в стране.
"Это зависит от ситуации. Не думаю, что нам придется это делать", - сообщил Трамп в интервью телеканалу Newsmax TV.
Ранее президент США заявлял, что может привлечь военных для этих целей, что вызвало жесткую критику со стороны части общественности, СМИ, политиков и губернаторов. Кроме того, в среду эту идею публично не поддержал министр обороны Марк Эспер.
Как в Германии буду стимулировать экономику
Правящая коалиция Германии согласовала программу стимулирования экономики, которая, как рассчитывают политики, поможет восстановлению от вызванного пандемией кризиса, заявил сопредседатель входящей в коалицию Социал-демократической партии Норберт Вальтер-Борянс.
"Программа поддержки насчитывает 130 миллиардов и станет одним из инструментов восстановления экономики", - заявил Вальтер-Борянс на пресс-конференции по итогам переговоров.
Министр финансов Олаф Шольц сообщил, что пакет мер включает пособие в 300 евро на ребенка. Также предусматривается снижение НДС для различных отраслей, кроме того, будет увеличена премия при покупке автомобиля на электродвигателе.
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