Пока все спали: авария в Кишиневе, ситуация с коронавирусом, Трамп о протестах

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 4 июн - Sputnik. Серьезная авария произошла в столичном секторе Ботаника вечером в среду - пострадали двое мотоциклистов.

В сети появились кадры с места ЧП.

Сообщается, что ДТП зарегистрировали на улице Гренобля около 22.00.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 6,5 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 6 миллионов 511 тысяч 696. Из них 2 миллиона 807 тысяч 420 человек выздоровели, 386 тысяч 73 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 851 тысяча 357). Следом идут Бразилия (584 тысячи 16) и Россия (431 тысяча 715).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (281 тысяча 270), Испания (240 тысяч 326), Италия (233 тысячи 836), Индия (216 тысяч 919), Франция (188 тысяч 802), Германия (184 тысячи 121) и Перу (178 тысяч 914).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 25 тысяч 385 зараженных, в Румынии - 19 тысяч 669, а в Молдове - 8 тысяч 795.

Трамп передумал задействовать армию

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже не считает необходимым привлекать военных для подавления беспорядков в стране.

"Это зависит от ситуации. Не думаю, что нам придется это делать", - сообщил Трамп в интервью телеканалу Newsmax TV.

Ранее президент США заявлял, что может привлечь военных для этих целей, что вызвало жесткую критику со стороны части общественности, СМИ, политиков и губернаторов. Кроме того, в среду эту идею публично не поддержал министр обороны Марк Эспер.

Как в Германии буду стимулировать экономику

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.

Правящая коалиция Германии согласовала программу стимулирования экономики, которая, как рассчитывают политики, поможет восстановлению от вызванного пандемией кризиса, заявил сопредседатель входящей в коалицию Социал-демократической партии Норберт Вальтер-Борянс.

"Программа поддержки насчитывает 130 миллиардов и станет одним из инструментов восстановления экономики", - заявил Вальтер-Борянс на пресс-конференции по итогам переговоров.

Министр финансов Олаф Шольц сообщил, что пакет мер включает пособие в 300 евро на ребенка. Также предусматривается снижение НДС для различных отраслей, кроме того, будет увеличена премия при покупке автомобиля на электродвигателе.

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