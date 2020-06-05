Пока все спали: заявление Кику, ситуация с коронавирусом и поиск жизни в космосе

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КИШИНЕВ, 5 июн - Sputnik. Премьер правительства Молдовы Ион Кику призвал население последовать рекомендациям медиков и остаться дома, отказавших от походов на кладбища в поминальные дни.

"Больше невозможно вновь закрыть людей в домах, остановить всю экономику, штрафовать всех. Но есть возможность прислушаться к специалистам. Места в больницах есть на пять дней. Оставайтесь дома, не ходите на кладбища", - написал Кику на своей странице в соцсети Facebook, призвав население послушать то, о чем говорит глава Национального агентства общественного здоровья Николае Фуртунэ.

Медик, в свою очередь, выступая в эфире общественного радио обращал внимание, что происходящее на кладбищах на Радуницу невозможно будет контролировать.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 6,6 миллиона человек.

К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 6 миллионов 639 тысяч 92. Из них 2 миллиона 872 тысячи 731 человек выздоровели, 391 тысяча 249 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 872 тысячи 660). Следом идут Бразилия (614 тысяч 941) и Россия (440 тысяч 538).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (283 тысячи 79), Испания (240 тысяч 660), Италия (234 тысячи 13), Индия (226 тысяч 770), Франция (189 тысяч 569), Германия (184 тысячи 472) и Перу (183 тысячи 198).

На Украине, согласно представленным данным, всего был выявлен 25 тысяч 981 зараженный, в Румынии - 19 тысяч 907, а в Молдове - 9 тысяч 18.

Поиск жизни в Солнечной системе

Российские ученые намерены в 2021-2022 годах запустить на околоземную орбиту малый спутник для тестирования нового способа поиска жизни на небесных телах Солнечной системы, рассказал РИА Новости директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ, вице-президент международного Комитета по космическим исследованиям Михаил Панасюк.

"Мы разработали научный прибор очень маленького размера и в составе CubeSat 1U (термином CubeSat 1U обозначают спутники с размером 10х10х10 см - ред.) или 2U (размер 10х10х20 см - ред.) мы сможем запустить его в космос. Программа очень интенсивно развивается. Я думаю, в следующем году или года через полтора запустим", - сказал ученый.

По словам Панасюка, аппарат будет отправлен на околоземную орбиту, внутри него будут находиться биообъекты, скорее всего, водоросли, на которых планируется протестировать технологию поиска жизни. Он отметил, что уже имеются планы по применению данной технологии для поиска жизни на объектах Солнечной системы.

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