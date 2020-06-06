Пока все спали: COVID-19 за сутки, вывод солдат США из Германии, визит Хогана

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила следующую статистику по ситиуации с COVID-19. Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции нового типа в мире составляет 6 535 354, число летальных исходов – превысило 387 тысяч.
Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 118 тысяч, умерли более 4 280 пациентов.Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 3 084 517 и Европе – 2 230 706.
В Молдове излечились 5240 пациентов с COVID-19, отметили в Минздраве страны. Только за последние 24 часа из больниц было выписано свыше 230 человек. Правда, есть и неутешительный факт: Нацагентство общественного здоровья констировало, что с 29 мая по 4 июня число случаев заражения новым типом вирусе в Молдове увеличился на 21 процент по сравнению с предыдущей неделей.
Беседа премьера с послом США
Премьер-министр Ион Кику встретился в пятницу с Чрезвычайным и Полномочным послом США в РМ Дереком Хоганом, сообщает пресс-служба молдавского правительства. Стороны обсудили вопросы, связанные с экономической и эпидемиологической ситуацией в обеих странах.
Отмечается, что Кику высказал слова благодарности американскому народу за поддержку Республике Молдова на этапе ее модернизации. Обсуждались на этой встрече намерения правительства выставить на приватизацию несколько государственных активов и объявленное приглашение американских инвесторов принять участие в этом процессе.
Американских солдат по осени считают
Президент США Дональд Трамп приказал вывести 9,5 тысячи американских военных из Германии к сентябрю, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве. На данный момент на американских военных базах в ФРГ службу несут 34,5 тысячи американских военных — их число будет уменьшено до 25 тысяч.
Отмечается, что обсуждение шага велось с сентября.
В последнее время ряд политиков от Социально-демократической партии Германии (СДПГ) требуют вывести ядерное оружие США с территории Германии. Вашингтон в ответ обвиняет представителей СДПГ в подрыве безопасности НАТО.
Кроме того, в последнее время разногласия между США и Германией обострились из-за прогресса в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2".
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