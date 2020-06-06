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Медицинские работники в защитных костюмах в лаборатории по обнаружению коронавируса

Пока все спали: COVID-19 за сутки, вывод солдат США из Германии, визит Хогана

© AP Photo / Cheng Min
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https://ru.sputnik.md/world/20200606/30494883/Poka-vse-spali-COVID-19-za-sutki-vyvod-soldat-SShA-iz-Germanii-vizit-Khogana.html

ВОЗ представила последние данные по COVID, премьер Молдовы Ион Кику принял посла Дерека Хогана, а Дональд Трамп издал приказ о выводе 9,5 тысячи американских военных из Германии - три сюжета, которые мы отобрали для утреннего обзора.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила следующую статистику по ситиуации с COVID-19. Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции нового типа в мире составляет 6 535 354, число летальных исходов – превысило 387 тысяч.

Работа медиков с больными COVID-19 в клинике МГУ.
© Sputnik / Татьяна Макеева
Минздрав России: в ситуации с коронавирусом - перелом

Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 118 тысяч, умерли  более 4 280 пациентов.Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 3 084 517 и Европе – 2 230 706.

В Молдове излечились 5240 пациентов с COVID-19, отметили в Минздраве страны. Только за последние 24 часа из больниц было выписано свыше 230 человек. Правда, есть и неутешительный факт: Нацагентство общественного здоровья констировало, что с 29 мая по 4 июня число случаев заражения новым типом вирусе в Молдове увеличился на 21 процент по сравнению с предыдущей  неделей.

Беседа премьера с послом США

Премьер-министр Ион Кику встретился в пятницу с Чрезвычайным и Полномочным послом США в РМ Дереком Хоганом, сообщает пресс-служба молдавского правительства. Стороны обсудили вопросы, связанные с экономической и эпидемиологической ситуацией в обеих странах.

Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республики Олег Васнецов
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Президент Молдовы встретился с послом России: о чем говорили Додон и Васнецов

Отмечается, что Кику высказал слова благодарности американскому народу за поддержку Республике Молдова на этапе ее модернизации. Обсуждались на этой встрече намерения правительства выставить на приватизацию несколько государственных активов и объявленное приглашение американских инвесторов принять участие в этом процессе.

Американских солдат по осени считают

Президент США Дональд Трамп приказал вывести 9,5 тысячи американских военных из Германии к сентябрю, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве. На данный момент на американских военных базах в  ФРГ службу несут  34,5 тысячи американских военных — их число будет уменьшено до 25 тысяч.

© Sputnik / Эва Мари Ускатеги
США хотят сыграть в доброго полицейского с Германией

Отмечается, что обсуждение шага велось с сентября.

В последнее время ряд политиков от Социально-демократической партии Германии (СДПГ) требуют вывести ядерное оружие США с территории Германии. Вашингтон в ответ обвиняет представителей СДПГ в подрыве безопасности НАТО.

Кроме того, в последнее время разногласия между США и Германией обострились из-за прогресса в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2".

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