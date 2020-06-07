Пока все спали: ситуация с коронавирусом, позиция Мексики, протест в Лондоне

КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 6,9 миллиона человек.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 920 тысяч 61). Следом идут Бразилия (672 тысячи 846) и Россия (458 тысяч 102).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (286 тысяч 294), Индия (246 тысяч 628), Испания (241 тысяча 310), Италия (234 тысячи 801), Перу (191 тысяча 758), Франция (190 тысяч 759) и Германия (185 тысяч 450).
На Украине, согласно представленным данным, всего был выявлен 27 тысяч 101 зараженный, в Румынии - 20 тысяч 290, а в Молдове - 9 тысяч 511.
Сокращение добычи нефти
В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля. Вместе с тем глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что все параметры сделки ОПЕК + о сокращении добычи нефти на июль остаются прежними, сохранились все условия, включая участие Мексики в соглашении.
"Правительство Мексики поддерживает приверженность к диалогу и подтверждает свою позицию в отношении соглашения, подписанного в апреле", - говорится заявлении министра в Twitter, опубликованном по итогам встречи ОПЕК+ в субботу.
Протесты в Лондоне
Двадцать три сотрудника полиции пострадали в ходе протестов в защиту прав темнокожих в Лондоне, сообщается на сайте городской полиции.
"Двадцать три офицера получили ранения, выполняя свою работу, обеспечивая порядок во время протестов в течение последних нескольких дней, это абсолютно неприемлемо", - заявил суперинтендант полиции Джо Эдвардс.
Тысячи человек прошли в субботу по центру Лондона, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса и просьбы властей не собираться, чтобы не вызвать резкий рост заражений. Четырнадцать человек были задержаны в ходе субботних протестов. Ранее участники протеста Black Lives Matter в Лондоне пытались спровоцировать конфликт, бросая бутылки в конную полицию.
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