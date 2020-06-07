Пока все спали: ситуация с коронавирусом, позиция Мексики, протест в Лондоне

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КИШИНЕВ, 7 июн - Sputnik. Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 6,9 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 6 миллионов 896 тысяч 179. Из них 3 миллиона 87 тысяч 315 человек выздоровели, 399 тысяч 785 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 920 тысяч 61). Следом идут Бразилия (672 тысячи 846) и Россия (458 тысяч 102).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (286 тысяч 294), Индия (246 тысяч 628), Испания (241 тысяча 310), Италия (234 тысячи 801), Перу (191 тысяча 758), Франция (190 тысяч 759) и Германия (185 тысяч 450).

На Украине, согласно представленным данным, всего был выявлен 27 тысяч 101 зараженный, в Румынии - 20 тысяч 290, а в Молдове - 9 тысяч 511.

Сокращение добычи нефти

Мексика подтверждает соглашение ОПЕК+, подписанное в апреле, когда она настояла на снижении добычи лишь в мае-июне, сообщила министр энергетики страны Росио Нале, которую цитирует РИА Новости

В субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущее сокращение добычи нефти в 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля. Вместе с тем глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что все параметры сделки ОПЕК + о сокращении добычи нефти на июль остаются прежними, сохранились все условия, включая участие Мексики в соглашении.

"Правительство Мексики поддерживает приверженность к диалогу и подтверждает свою позицию в отношении соглашения, подписанного в апреле", - говорится заявлении министра в Twitter, опубликованном по итогам встречи ОПЕК+ в субботу.

Протесты в Лондоне

ОПЕК + договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

Двадцать три сотрудника полиции пострадали в ходе протестов в защиту прав темнокожих в Лондоне, сообщается на сайте городской полиции.

"Двадцать три офицера получили ранения, выполняя свою работу, обеспечивая порядок во время протестов в течение последних нескольких дней, это абсолютно неприемлемо", - заявил суперинтендант полиции Джо Эдвардс.

По его словам, в субботу пострадали 10 полицейских, включая упавшую с лошади сотрудницу полиции, которая в настоящее время находится в больнице.

Тысячи человек прошли в субботу по центру Лондона, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса и просьбы властей не собираться, чтобы не вызвать резкий рост заражений. Четырнадцать человек были задержаны в ходе субботних протестов. Ранее участники протеста Black Lives Matter в Лондоне пытались спровоцировать конфликт, бросая бутылки в конную полицию.

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