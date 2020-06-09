Пока все спали: уборка рекламных панно, ситуация с COVID-19 и ДТП Ефремова

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КИШИНЕВ, 9 июн - Sputnik. В Кишиневе убрали большое рекламное панно, которое, по мнению столичной администрации, представляло опасность для участников движения. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook примар (мэр) Ион Чебан.

Речь идет о конструкции, находившейся на бульваре Ренаштерий.

"Такие панно в последние годы были установлены во всех секторах столицы. Они закрывали красоту города и представляли опасность для участников движения", - написал Чебан.

Градоначальник уточнил, что ход работ контролировали полицейские.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило к 7,1 миллиона человек.

К 07.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 7 миллионов 118 тысяч 471. Из них 3 миллиона 293 тысячи 408 человек выздоровели, 406 тысяч 522 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 960 тысяч 897). Следом идут Бразилия (707 тысячи 412) и Россия (476 тысяч 43).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (288 тысяч 834), Индия (265 тысяч 928), Испания (241 тысяча 717), Италия (235 тысяч 278), Перу (199 тысяч 696), Франция (191 тысяча 313) и Германия (186 тысяч 109).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 28 тысяч 77 зараженных, в Румынии - 20 тысяч 604, а в Молдове - 9 тысяч 807.

Ефремов попал в ДТП

Полиция возбудила уголовное дело в отношении Михаила Ефремова за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada, он был госпитализирован. Ефремова полиция задержала и отправила на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила, что артист во время ДТП был пьян.

"Возбуждено дело в отношении водителя иномарки по части 2 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека - ред.)", - сказал собеседник агентства.

Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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