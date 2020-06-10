Пока все спали: допмеры в Гагаузии, ситуация с COVID-19, призыв США к КНР

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КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. В Гагаузии приняли дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории автономии.

Так, местная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью постановила обязать руководителей бюджетных единиц АТО Гагаузия, за исключением служб, задействованных при борьбе с COVID-19, обеспечить установление особого режима работы на дому. Таким образом, трудиться дистанционно бюджетники должны с 10 по 15 июня (включительно). Решение может быть пересмотрено в зависимости от эпидемиологической ситуации.

"Всем предприятиям, учреждениям и организациям АТО Гагаузия, независимо от сферы деятельности и организационно-правовой формы (публичные учреждения и экономические агенты), при наличии соответствующего предписания Цeнтpa общественного здоровья незамедлительно обеспечить закрытие на карантин своих учреждений", - говорится в решении.

Кроме того, комиссиям по общественному здоровью муниципиев Комрат и Чадыр-Лунга поручено по необходимости ограничить движение общественного транспорта в период с 10 по 15 июня.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило к 7,2 миллиона человек.

К 08.10 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 7 миллионов 238 тысяч 611. Из них 3 миллиона 371 тысяча 716 человек выздоровели, 411 тысяч 277 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (миллион 979 тысяч 850). Следом идут Бразилия (739 тысяч 503) и Россия (484 тысячи 630).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (290 тысяч 581), Индия (276 тысяч 146), Испания (241 тысяча 966), Италия (235 тысяч 561), Перу (199 тысяч 696), Франция (191 тысяча 523) и Германия (186 тысяч 506).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 28 тысяч 479 зараженных, в Румынии - 20 тысяч 749, а в Молдове - 10 тысяч 25.

Быть ли трехсторонним ядерным переговорам

США призывают КНР пересмотреть решение не принимать участия в трехсторонних переговорах с РФ по стратегической стабильности, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, сообщает РИА Новости

Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию, завила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китай только что заявил, что не намерен участвовать в трехсторонних переговорах. Он должен пересмотреть это. Чтобы достичь статуса великой державы, требуется вести себя с ответственностью великой державы. Хватит великой стены секретности с выстраиванием ядерных сил. В Вене Китай ждет место за столом переговоров", - написал Биллингсли в Twitter.

Российско-американские переговоры намечены на 22 июня в Вене.

МВФ дает Украине деньги

Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе фонда.

При этом, сообщается, что первый транш составит порядка 2,1 миллиарда долларов.

Программа призвана восполнить дефицит бюджета и платежного баланса страны, сохранить успехи внутренних реформ и продвигать дальнейшие структурные реформы, уточняет МВФ.

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