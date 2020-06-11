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Александр Пынзарь

Пока все спали: заявление Пынзаря, ситуация с COVID-19, исследования на иммунитет

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200611/30538569/poka-vse-spali-zayavlenie-pinzari-situatsiya-s-covid19-issledovaniya-na-immunitet.html

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КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Армия готова оказать помощь там, где это потребуется, заявил министр обороны Александр Пынзарь по итогам визита с проверкой четвертого батальона зенитного ракетного полка в Каушанах. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Проверил деятельность части в период пандемии, условия размещения и труда состава, а также состояние техники. По итогам разговора с сотрудниками, которые несут службу в Каушанах, констатировал, что она продолжает работать в нормальном режиме, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране и карантин, в котором находятся все части Национальной армии", - отметил Пынзарь.

Министр выразил удовлетворение тем, что подготовка состава части находится на должном уровне, а военных находятся на службе, вне зависимости от обстоятельств.

"Армия готова оказать помощь там, где потребуется ее вмешательство", - заключил Пынзарь.

Ситуация с коронавирусом

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Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 7,3 миллиона человек.

К 08.10 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 7 миллионов 360 тысяч 239. Из них 3 миллиона 454 тысячи 807 человек выздоровели, 416 тысяч 201 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (2 миллиона 464). Следом идут Бразилия (772 тысячи 416) и Россия (493 тысячи 23).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (291 тысяча 588), Индия (276 тысяч 583), Испания (242 тысячи 280), Италия (235 тысяч 763), Перу (208 тысяч 823), Франция (192 тысячи 68) и Германия (186 тысяч 522).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 29 тысяч 15 зараженных, в Румынии - 20 тысяч 945, а в Молдове - 10 тысяч 321.

Исследование на иммунитет к коронавирусу

В Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге в июне планируется провести исследование популяционного иммунитета к COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"На территории трех пилотных регионов запланировано проведение оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2. Сероэпидемиологическое исследование планируется в июне 2020 года на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что данные о состоянии популяционного иммунитета, полученные в ходе исследования, будут необходимы для составления прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и в России в целом. Также результаты исследования дадут возможность выявить особенности эпидемического процесса и помогут при планировании мероприятий по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.

В соответствии с протоколом в исследование планируется включить детей от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослых шести возрастных групп (18 – 29 лет, 30 – 39 лет, 40 – 49 лет, 50 – 59 лет, 60 – 69 лет, 70 лет и старше).

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