Пока все спали: заявление Пынзаря, ситуация с COVID-19, исследования на иммунитет

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Армия готова оказать помощь там, где это потребуется, заявил министр обороны Александр Пынзарь по итогам визита с проверкой четвертого батальона зенитного ракетного полка в Каушанах. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.
"Проверил деятельность части в период пандемии, условия размещения и труда состава, а также состояние техники. По итогам разговора с сотрудниками, которые несут службу в Каушанах, констатировал, что она продолжает работать в нормальном режиме, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране и карантин, в котором находятся все части Национальной армии", - отметил Пынзарь.
Министр выразил удовлетворение тем, что подготовка состава части находится на должном уровне, а военных находятся на службе, вне зависимости от обстоятельств.
"Армия готова оказать помощь там, где потребуется ее вмешательство", - заключил Пынзарь.
Ситуация с коронавирусом
К 08.10 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 7 миллионов 360 тысяч 239. Из них 3 миллиона 454 тысячи 807 человек выздоровели, 416 тысяч 201 погибли.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (2 миллиона 464). Следом идут Бразилия (772 тысячи 416) и Россия (493 тысячи 23).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (291 тысяча 588), Индия (276 тысяч 583), Испания (242 тысячи 280), Италия (235 тысяч 763), Перу (208 тысяч 823), Франция (192 тысячи 68) и Германия (186 тысяч 522).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 29 тысяч 15 зараженных, в Румынии - 20 тысяч 945, а в Молдове - 10 тысяч 321.
Исследование на иммунитет к коронавирусу
В Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге в июне планируется провести исследование популяционного иммунитета к COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"На территории трех пилотных регионов запланировано проведение оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2. Сероэпидемиологическое исследование планируется в июне 2020 года на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
В соответствии с протоколом в исследование планируется включить детей от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослых шести возрастных групп (18 – 29 лет, 30 – 39 лет, 40 – 49 лет, 50 – 59 лет, 60 – 69 лет, 70 лет и старше).
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>