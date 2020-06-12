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Пока все спали: COVID за сутки, долг США и печальная участь Ефремова

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200612/30548584/Poka-vse-spali-COVID-za-sutki-dolg-SShA-i-uchast-Efremova.html

Хроника коронавируса за 24 часа в Молдове и в мире, долговое бремя Америки и допрос актера Михаила Ефремова, устроившего страшную аварию со смертельным исходом в центре Москвы - три сюжета, которые мы включили в утренний обзор.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Количество пациентов, вылечившихся от коронавируса нового типа, в мире превысило 3,5 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников.

Пляж.
© Sputnik / Kostis Ntantamis
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По информации университета, самое большое число выздоровевших от коронавируса выявлено в США — свыше 533 500 человек, и в Бразилии —  более 419 330 человек.

Число летальных случаев составляет 421 456, всего заразились на данный момент более 7 502 278 человек.

Число новых случаев заражения, по статистике ВОЗ, возросло более чем на 128 тысяч.

Общее количество подтвержденных заражений COVID-19 в Молдове, по данным Минздрава, достигло 10 727, летальных исходов - 375.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Денежная яма

Только за один месяц (с 5 мая по 11 июня) государственный долг США увеличился на 1 трлн долларов. А всего с начала 2020 года государственный долг США вырос почти на 3 трлн и впервые в истории превысил отметку 26 трлн долларов, сообщил телеканал CBS.

Удар США по базе в Сирии. Архивное фото.
© Photo : Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
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В пересчете на душу населения на каждого гражданина США приходится 78 881 государственного долга.

"С того момента, как Дональд Трамп возглавил Белый дом, госдолг вырос на 6 трлн долларов”, – уточнила телекомпания.

Отмечается, что рост госдолга вызван выделением средств на программы противодействия пандемии COVID-19 и связанными с пандемией отсрочками налоговых выплат. 

В прошлом году США заплатили 567 млрд долларов процентных расходов по государственным долгам (17% доходов бюджета). Средняя процентная ставка составила 2,5%.

В соответствии с прогнозами, которые привело издание The Washington Post, расходы федерального бюджета в этом году на 4 трлн долларов превысят доходы. По оценкам специалистов МВФ, обнародованным в апреле, в США госдолг из-за предпринимаемых мер противодействия коронавирусу увеличится в 2020 году до 131,1%.

В шаге от наркодиспансера

Российского артиста Михаила Ефремова допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщили в московском ГУ МВД.

Пресс-служба Таганского суда
Избрание меры пресечения М. Ефремову

Ефремов устроил в понедельник смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве. Прокуратура столицы России заявила, что артист в момент происшествия был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Полиция России. Архивное фото
© Sputnik / Евгений Биятов
Правоохранители переквалифицировали дело в отношении актера Ефремова

В московском ГУ МВД отметили, что артист был "допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбуждённому по статье 228.1 УК". Также с Ефремовым проводились следственные действия в рамках дела о смертельном ДТП в центре Москвы. Допрос продолжался около пяти часов.

Адвокат артиста отметил, что если в отношении Ефремова возбудят административное дело за употребление наркотиков, то его поставят на учет в наркодиспансер.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.

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