Пока все спали: COVID за сутки, долг США и печальная участь Ефремова

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Количество пациентов, вылечившихся от коронавируса нового типа, в мире превысило 3,5 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников.
По информации университета, самое большое число выздоровевших от коронавируса выявлено в США — свыше 533 500 человек, и в Бразилии — более 419 330 человек.
Число летальных случаев составляет 421 456, всего заразились на данный момент более 7 502 278 человек.
Число новых случаев заражения, по статистике ВОЗ, возросло более чем на 128 тысяч.
Общее количество подтвержденных заражений COVID-19 в Молдове, по данным Минздрава, достигло 10 727, летальных исходов - 375.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Денежная яма
Только за один месяц (с 5 мая по 11 июня) государственный долг США увеличился на 1 трлн долларов. А всего с начала 2020 года государственный долг США вырос почти на 3 трлн и впервые в истории превысил отметку 26 трлн долларов, сообщил телеканал CBS.
В пересчете на душу населения на каждого гражданина США приходится 78 881 государственного долга.
"С того момента, как Дональд Трамп возглавил Белый дом, госдолг вырос на 6 трлн долларов”, – уточнила телекомпания.
Отмечается, что рост госдолга вызван выделением средств на программы противодействия пандемии COVID-19 и связанными с пандемией отсрочками налоговых выплат.
В прошлом году США заплатили 567 млрд долларов процентных расходов по государственным долгам (17% доходов бюджета). Средняя процентная ставка составила 2,5%.
В соответствии с прогнозами, которые привело издание The Washington Post, расходы федерального бюджета в этом году на 4 трлн долларов превысят доходы. По оценкам специалистов МВФ, обнародованным в апреле, в США госдолг из-за предпринимаемых мер противодействия коронавирусу увеличится в 2020 году до 131,1%.
В шаге от наркодиспансера
Российского артиста Михаила Ефремова допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщили в московском ГУ МВД.
Ефремов устроил в понедельник смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве. Прокуратура столицы России заявила, что артист в момент происшествия был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
В московском ГУ МВД отметили, что артист был "допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбуждённому по статье 228.1 УК". Также с Ефремовым проводились следственные действия в рамках дела о смертельном ДТП в центре Москвы. Допрос продолжался около пяти часов.
Адвокат артиста отметил, что если в отношении Ефремова возбудят административное дело за употребление наркотиков, то его поставят на учет в наркодиспансер.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.
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