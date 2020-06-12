Помпео поздравил россиян с Днем России и отметил сотрудничество в годы войны

Дата отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году,

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России и отметил сотрудничество двух стран в ходе Второй мировой войны.

"От лица правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ, которые отмечают День России", — говорится в распространенном заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что декларация независимости "гарантирует права граждан и равную защиту перед законом, а также их готовность жить в мире и гармонии со всеми другими странами и народами".

Помпео также отметил вклад СССР в победу во Второй мировой войне и призвал помнить о том, что именно сотрудничество союзных держав, в том числе США и Советского Союза, помогло одержать победу над нацизмом.

"Мировое сообщество отмечает 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, и США чтят общие жертвы всех, кто работал над разгромом нацизма, в том числе миллионов российских солдат и гражданских лиц, которые претерпели огромные лишения и гибель. Мы никогда не должны забывать, что в конечном итоге сотрудничество великих держав, в том числе и наших двух стран, покончило с нацистской агрессией в Европе", - заявил Помпео.

День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год - в июне 1992-го - этот день был назван праздничным.

Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником. Название "День России" официально было присвоено празднику в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни.

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