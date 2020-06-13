Пока все спали: потоп в Приднестровье, здоровье Джигарханяна и COVID в ООН

Обзор самых интересных событий за ночь и минувший вечер - в утренней подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. По всему миру коронавирусом заразились 953 сотрудника ООН, сообщил журналистам официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

"Всего в ООН, по данным на вчера, было 953 (случая заболевания COBVID-19 - ред.)", - сказал он.

По его словам, значительное число заболевших - среди сотрудников Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) - 187 миротворцев заболели, из них двое скончались. Выздоровели 45 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.

"Горные" реки

Сильный ливень в северных районах Приднестровского региона за считанные минуты затопил улицы в некоторых селах. Например, из-за обильных потоков воды в селе Красненькое Рыбницкого района были смыты дороги и огороды, сообщают местные СМИ. Последствия стихии очевидцы засняли на видео.

Синоптики отмечают, что локальные ливни будут чередоваться с жаркой погодой в течении июня.

Из больницы выписался

Народный артист СССР Армен Джигарханян выписался из больницы и уже отправился домой, сообщает Sputnik Армения с ссылкой на местные издания.

Ранее российские СМИ сообщили, что 81-летний артист оказался в больнице с инсультом, однако позже его друг – Артур Согомонян, опроверг эту информацию, пояснив, что Джигарханян в больнице, поскольку ему необходимо пройти обследование.

Сын режиссера, Степан Джигарханян, также сообщил журналистам, что состояние отца в норме и его жизнь вне опасности.

Согомонян рассказал, как чувствует себя знаменитый артист после выписки из медучреждения. По его словам, с актером все в порядке.

"Он был на обследовании, его там хорошо подлечили. Настроение хорошее, чувствует себя хорошо, как погода наладится, будем планировать выезд за город", - сказал он.

Напомним, здоровье популярного артиста резко ухудшилось в октябре 2017 года. Джигарханян тогда переживал не лучшие времена с женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Позже пара расторгла брак и начала тяжелый судебный процесс. Осенью прошлого года Джигарханян попал в реанимацию из-за очередного ухудшения здоровья. Врачам удалось вывести его из тяжелого состояния.

За ним стала ухаживать его бывшая жена Татьяна Власова, которая вернулась к бывшему мужу в декабре 2019 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova