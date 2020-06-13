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Не дошли до ЗАГСа: в России из-за пандемии сократилось количество разводов

© Sputnik / Said Tsarnaev
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200613/30567151/razvod-pandemia-russia.html

Как выяснилось, грустнее всего статистика свадеб в апреле была в Кабардино-Балкарии. Хотя есть регионы, для которых пандемия - не помеха браку

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. В России количество разводов в апреле на фоне пандемии сократилось в годовом выражении на 74,4%, а сочетаний браком - на 40,5%, сообщает РИА Новости.

Согласно данным Росстата, в апреле было зарегистрировано 33 787 браков против 56 818 годом ранее - снижение на 40,5%. Тем временем цифра разводов в апреле 2020 года составила 13 783, за аналогичный период прошлого года их было зарегистрировано 53 740. Снижение на 74,4%.

"Браки и разводы – их регистрация в ЗАГСе и есть юридический факт. Если люди не дошли до ЗАГСа, то, соответственно, брак или развод тоже не оформлены. Поэтому статистика по бракам и разводам есть в полном объеме", - рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" глава Росстата Павел Малков. 

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По словам главы ведомства, грустнее всего статистика свадеб в апреле была в Кабардино-Балкарии – всего 4,3% от показателя апреля прошлого года. Правда, есть пять регионов, где количество браков в апреле даже выросло: это Курская, Пензенская, Липецкая и Воронежская области, Чувашия.

"Абсолютный лидер – Липецкая область, где количество браков в апреле выросло почти в 1,5 раза к апрелю прошлого года", - пояснил Малков.

Говоря о статистике разводов глава Росстата указал, что в Мордовии, Омской и Владимирской областях количество разводов сократилось более чем в 10 раз.

"В целом получается, что браков в этом апреле было почти в 2,5 раза больше, чем разводов", - резюмировал Малков.

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