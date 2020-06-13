Лавров и Шойгу отправятся в Турцию с важной миссией

Во время визита межведомственная российская делегация во главе с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу проведет консультации по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес для России и Турции.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отправятся на переговоры в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

"Сергей Лавров и Сергей Шойгу 14 июня 2020 года прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - сообщили в министерстве.

Ранее президенты Российской Федерации и Турецкой Республики провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы мирного урегулирования в Сирии и Ливии, а также восстановление двустороннего взаимодействия, связанное с улучшением мировой эпидемиологической ситуации в мире, вызванной коронавирусом.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия распалась не несколько частей. В стране царит двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Турецкие СМИ накануне сообщили, что использую эту ситуацию, Анкара готовится разместить на территории страны две военные базы.

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