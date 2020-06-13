21:09 13 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.22
  • RUB0.25
  • RON4.05
  • UAH0.65
Поиск
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр обороны РФ Сергей Шойгу -архивное фото.

Лавров и Шойгу отправятся в Турцию с важной миссией

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
Получить короткую ссылку
171 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200613/30569078/Lavrov-i-Shoygu-otpravyatsya-v-Turtsii-s-vazhnoy-missiey.html

Во время визита межведомственная российская делегация во главе с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу проведет консультации по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес для России и Турции.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отправятся на переговоры в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

Удар США по базе в Сирии. Архивное фото.
© Photo : Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
"Затянет в трясину". США волнуются из-за русских на Ближнем Востоке

"Сергей Лавров и Сергей Шойгу 14 июня 2020 года прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - сообщили в министерстве.

Ранее президенты Российской Федерации и Турецкой Республики провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы мирного урегулирования в Сирии и Ливии, а также восстановление двустороннего взаимодействия, связанное с улучшением мировой эпидемиологической ситуации в мире, вызванной коронавирусом.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия распалась не несколько частей. В стране царит двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Турецкие СМИ накануне сообщили, что использую эту ситуацию, Анкара готовится разместить на территории страны две военные базы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женщина в защитной маске и солнцезащитных очках на пляже в Кастильоне-делла-Пеская, Италия
Взяв на море плавки, не забудьте и про маски: новые реалии пляжного отдыха
В Италии под виноградниками обнаружили древнеримскую виллу, которую искали более века
Привет из Римской империи - в Италии обнаружили уникальную находку - видео
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться