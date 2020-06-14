Пока вы спали: смерть актера, стычки с полицией и вакцина для жителей Европы

Беспорядки в ходе митингов в Париже и Лондоне, производство 400 миллионов доз вакцины от коронавируса, кончина актера Сергея Масленникова - три сюжета, которые мы включили в традиционный утренний обзор.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Стычки между протестующими и полицией произошли в Лондоне и Париже. В столице Великобритании противники расизма и крайне правые выясняли отношения между собой. Полиция попыталась их утихомирить.

Протесты в Лондоне © AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS

Протесты в Лондоне © AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS

Протесты в Лондоне © AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS

Протесты в Лондоне © AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS 1 / 4 © AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS Протесты в Лондоне

Но митингующие в черных масках начали бросать в правоохранителей бутылки, а также подожгли мусор. В результате силы правопорядка применили слезоточивый газ. В обеих столицах задержаны несколько десятков человек.

По какому поводу протесты?

Протестная акция в столице Великобритании и Франции - это продолжение волны негодования в США, где 25 мая после жесткого задержания полицейским умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Гнев и возмущение протестующих вызвало опубликованное в сети видео ареста мужчины, на котором было запечатлены методы методы ареста, в частности удушающий прием.

Позже протесты прошли в других странах, в частности в странах ЕС, Турции и Австралии. В Великобритании и Франции некоторые люди направили свой гнев на памятники колониальным правителям и тем, кто имел отношение к работорговле. В Лондоне на протесты вышли сторонники ультраправых взглядов под предлогом "защиты памятников".

Парижский марш был организован сторонниками Адама Траоре, чернокожего человека, который умер в полицейском участке в 2016 году при обстоятельствах, которые остаются неясными. Митингующие требуют "справедливости для него и всех жертв полиции".

Дозы от коронавируса

Министры здравоохранения Италии, Германии, Франции и Нидерландов подписали контракт с англо-шведской фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 миллионов доз вакцины от коронавируса, заявил глава итальянского ведомства Роберто Сперанца.

По его словам, вакцина будет "предназначена для населения Европы".

"По плану экспериментальная фаза, которая находится уже в продвинутой стадии, завершится осенью, первая партия вакцины поступит до конца года", - написал Сперанца в своем Facebook.

Он подчеркнул, что вакцина-кандидат появилась благодаря исследованиям Оксфордского университета, а ее производство будет происходить в том числе при участии итальянской стороны.

"Сегодняшнее подписание является первым многообещающим шагом для Италии и для Европы. Вакцина является единственным определяющим решением для COVID-19. По-моему, она должна будет всегда восприниматься как глобальное общественное благо, право на которое имеют все, а не привилегия немногих", - заявил Сперанца.

Не стало "веселого выдумщика"

Умер актер Сергей Масленников, сообщили в петербургском государственном музыкально-драматическом театре "Буфф".

"Это был один из самых ярких эстрадных выпускников Исаака Романовича Штокбанта", — говорится в сообщении во "ВКонтакте".

В 1988 году артист окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Как рассказали его коллеги, в девяностые годы Масленников уехал работать в Германию.

Коллеги вспоминают артиста как очень работоспособного человека и «веселого выдумщика».

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