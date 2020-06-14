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Протесты в Лондоне

Пока вы спали: смерть актера, стычки с полицией и вакцина для жителей Европы

© AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
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https://ru.sputnik.md/world/20200614/30569526/Poka-vy-spali-smert-aktera-stychki-s-politsiey-i-vaktsina-dlya-zhiteley-Evropy.html

Беспорядки в ходе митингов в Париже и Лондоне, производство 400 миллионов доз вакцины от коронавируса, кончина актера Сергея Масленникова - три сюжета, которые мы включили в традиционный утренний обзор.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Стычки между протестующими и полицией произошли в Лондоне и Париже. В столице Великобритании противники расизма и крайне правые выясняли отношения между собой. Полиция попыталась их утихомирить.

  • Протесты в Лондоне
    Протесты в Лондоне
    © AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
  • Протесты в Лондоне
    Протесты в Лондоне
    © AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
  • Протесты в Лондоне
    Протесты в Лондоне
    © AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
  • Протесты в Лондоне
    Протесты в Лондоне
    © AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
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© AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
Протесты в Лондоне

Но митингующие в черных масках начали бросать в правоохранителей бутылки, а также подожгли мусор. В результате силы правопорядка применили слезоточивый газ. В обеих столицах задержаны несколько десятков человек.

По какому поводу протесты?

Протестная акция в столице Великобритании и Франции - это продолжение волны негодования в США, где 25 мая после жесткого задержания полицейским умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Гнев и возмущение протестующих вызвало опубликованное в сети видео ареста мужчины, на котором было запечатлены методы методы ареста, в частности удушающий прием.

Хаос у ворот: как американские политические силы используют протесты в США.
Ruptly / Twitter / Facebook
Хаос у ворот: как американские политические силы используют протесты в США

Позже протесты прошли в других странах, в частности в странах ЕС, Турции и Австралии. В Великобритании  и Франции некоторые люди направили свой гнев на памятники колониальным правителям и тем, кто имел отношение к работорговле. В Лондоне на протесты вышли сторонники ультраправых взглядов под предлогом "защиты памятников".

Парижский марш был организован сторонниками Адама Траоре, чернокожего человека, который умер в полицейском участке в 2016 году при обстоятельствах, которые остаются неясными. Митингующие требуют "справедливости для него и всех жертв полиции".

Дозы от коронавируса

Министры здравоохранения Италии, Германии, Франции и Нидерландов подписали контракт с англо-шведской фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 миллионов доз вакцины от коронавируса, заявил глава итальянского ведомства Роберто Сперанца. 

Уральские ученые предложили препарат против коронавируса.
© Sputnik / Pavel Lisitsin
Россия: препараты от COVID-19 - на потоке, вакцина - на клиническом изучении

По его словам, вакцина будет "предназначена для населения Европы".

"По плану экспериментальная фаза, которая находится уже в продвинутой стадии, завершится осенью, первая партия вакцины поступит до конца года", - написал Сперанца в своем Facebook.

Он подчеркнул, что вакцина-кандидат появилась благодаря исследованиям Оксфордского университета, а ее производство будет происходить в том числе при участии итальянской стороны.

"Сегодняшнее подписание является первым многообещающим шагом для Италии и для Европы. Вакцина является единственным определяющим решением для COVID-19. По-моему, она должна будет всегда восприниматься как глобальное общественное благо, право на которое имеют все, а не привилегия немногих", - заявил Сперанца.

Не стало "веселого выдумщика"

Умер актер Сергей Масленников, сообщили в петербургском государственном музыкально-драматическом театре "Буфф".

"Это был один из самых ярких эстрадных выпускников Исаака Романовича Штокбанта", — говорится в сообщении во "ВКонтакте".

В 1988 году артист окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Как рассказали его коллеги, в девяностые годы Масленников уехал работать в Германию.

Коллеги вспоминают артиста как очень работоспособного человека и «веселого выдумщика».

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