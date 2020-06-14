Трамп: у США больше нет желания вмешиваться в чужие конфликты

Дональд Трамп заявил, что США завершают "эру бесконечных войн", военнослужащим следует защищать страну от внешних врагов, а "не восстанавливать другие государства".

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. США больше не будут решать чужие конфликты, заявил президент страны Дональд Трамп во время выступления в военной академии Уэст-Пойнт.

"Войска США не обязаны разрешать конфликты в зарубежных странах, о которых многие люди даже не слышали, поскольку это не обязанность американских военнослужащих. Мы не полицейские мира", — сказал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что США должны вернуться к основополагающим принципам, согласно которым военнослужащим следует защищать страну от внешних врагов, а не восстанавливать другие государства.

"Мы заканчиваем эпоху бесконечных войн", — отметил лидер США.

При этом в случае внешней угрозы США не будут колебаться ни минуты, добавил Трамп. Он уточнил, что отныне американские военные будут только ради победы.

По словам Трампа, пришло время восстановления вооруженных сил США.

"Мы инвестировали более 2 триллионов долларов (в армию - ред.). <...> Мы сотнями строим новые корабли, бомбардировщики, реактивные истребители и вертолеты, новые танки, военные спутники и гиперзвуковые ракеты, - заключил он.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп приказал значительно сократить численность американских войск в Германии.

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