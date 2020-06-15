Пока все спали: пожар на винзаводе, успех Франции, землетрясение в Турции

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Пожар на винзаводе в селе Суручены (Яловенский район) случился в воскресенье вечером. Горел склад с алкогольной продукцией.

Как сообщили журналистам в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, в тушении огня было задействовано 5 пожарных расчетов. Жертв нет. Материальный ущерб и причина инцидента выясняются.

Мощный толчок и 46 афтершоков

На востоке Турции в провинции Бингёль произошло землетрясение магнитудой 5,7, пострадало не менее 18 человек. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал вице-президент республики Фуат Октай.

Ни один из пострадавших при землетрясении не находится в критическом состоянии, сообщил Октай, отметив также, что вслед за первыми толчками произошло 46 афтершоков с меньшей магнитудой.

Очаг землетрясения находился на глубине пяти километров, а эпицентр – в 56 километрах от столицы провинции, в которой проживают около 80 тысяч человек.

В то же время ранее со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу местные СМИ сообщали, что землетрясение разрушило контрольную вышку жандармерии. При обрушении был ранен один и погиб под обломками второй военнослужащий.

Ведется оценка нанесенного землетрясением ущерба, по предварительным данным, разрушено не менее десятка домов.

Для оставшихся без крова жителей зоны стихийного бедствия Агентство по чрезвычайным ситуациям при министерстве внутренних дел Турции отправило 500 палаток временного размещения.

Франция в "зеленой зоне"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "первой победе" над COVID-19. При этом он отметил, что борьба с инфекцией еще полностью не завершена, передает Sputnik France.

По словам Макрона, начинается новый этап отмены ограничений в стране. 15 июня Франция перейдет в "зеленую" зону по коронавирусным рискам. Кроме того, жители страны Франции смогут свободно совершать поездки территории ЕС, а с 1 июля — путешествовать в другие государства, где эпидемиологическая ситуация стабильна.

Также Макрон призвал граждан Франции научиться жить с вирусом и соблюдать все меры предосторожности, в особенности социальную дистанцию, так как не исключена новая волна эпидемии коронавирусной инфекции нового типа.

А пока во Франции открываются все рестораны и кафе смогут полноценно принимать посетителей, а не только на террасах. Это, по словам французского лидера, позволит стране начать восстановление своей экономики.

А через неделю, 22 июня, свою работу возобновят школы и детские сады.

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