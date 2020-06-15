Посла Чехии Пивонька вызвали в МИД России

Правительство Чехии выслало на родину двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке в республику российским дипломатом яда рицина.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Посла Чехии в России Витезслава Пивонька вызвали в МИД РФ, передает РИА Новости, ссылаясь на свой источник во внешнеполитическом ведомстве.

Дипломат уже прибыл в центральное здание МИД РФ.

Сообщается, что причиной стал дипломатический скандал, произошедший после высылки из Чехии двух сотрудников российского посольства.

Как стало известно, Россия объявила двух сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, они должны покинуть Москву вместе с семьями в течение двух дней, сообщил МИД.

Новый дипскандал

В конце апреля еженедельник Respekt сообщил, что в Прагу приехал некий мужчина с российским диппаспортом. При себе у него якобы был рицин, чтобы, как утверждали журналисты, отравить трех местных политиков, которые имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

Премьер Чехии Андрей Бабиш ранее со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию яда рицина. Россотрудничество уточнило РИА Новости, что из Чехии высланы и.о. главы представительства агентства в Праге и еще один его сотрудник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку, а глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на отсутствие доказательств того, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии.

Президент Чехии Милош Земан также усомнился в достоверности информации о попытке отравления, а первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек признал, что у полиции и спецслужб, судя по всему, нет никаких доказательств.

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