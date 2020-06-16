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Сотрудник лаборатории ФБУЗ 'Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге во время тестирования проб на коронавирус

Пока все спали: новый подвид вируса, беспокойство НЦОЗ и нападение лебедя

© Sputnik / Алексей Даничев
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200616/30591001/Poka-vse-spali-novyy-podvid-virusa-bespokoystvo-NTsOZ-i-napadenie-lebedya.html

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КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Глава Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Николай Фуртунэ выразил обеспокоенность в связи с несоблюдением посетителями кафе и других общественных заведений ряда норм для защиты от коронавирусной инфекции.

Кофе в одной из кофеин Нижнего Новгорода.
© Sputnik / Алексей Куденко
Возобновление работы кафе, ресторанов и спортзалов: что нужно соблюдать

Вчера, напомним, в Молдове возобновили свою деятельность все точки оказания услуг общественного питания.

По словам Фуртунэ, не везде соблюдалась социальная дистанция (не менее 1,5 метра ). Он отметил эффективность такого расстояния между посетителями.

"Меня интересует расстояние не между столами, потому что не от них распространяется COVID, меня интересует соблюдение необходимой социальной дистанции, снижающей риск заражения", - сказал Фуртунэ.

Он напомнил, что владельцы заведений несут ответственность за соблюдение рекомендуемых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Он призвал обеспечить работников сегмента HORECA защитными средствами: перчатками, масками, спецэкранами у касс и в местах приема заказов.

"Панама-вирус"

Ученые панамского института здоровья сообщили, что в результате мутации завезенных из пяти стран штаммов коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, в стране возник новый типичный подвид, которому присвоено имя A2 PAN, передает РИА Новости. 

Рынок. Иллюстрационное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ни один из рынков в Кишиневе не соблюдает правила защиты от COVID-19

"Модификации вируса образовали новый подвид, типичный для страны, А2 PAN", - сообщил в ходе вебинара директор Института изучения здоровья им. Горгаса Хуан Паскале, слова чиновника приводит издание Estrella Panama.

Положение Панамы и её функция регионального транспортного хаба способствовали одновременному проникновению вируса из различных регионов мира.

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Секвенирование геномов 150 образцов вируса SARS-CoV-2 позволило ученым института Горгаса определить их страны происхождения. До появления в стране местной мутации вирус представляли четыре подвида из США, и по одному из Италии, Испании, Франции и Азии.

Паскале ничего не сообщил о свойствах и патогенности местного подвида SARS-CoV-2 (в стране зафиксировано 20 686 заражений и 437 жертв на 4 миллиона жителей), однако добавил, что в результате закрытия границ подвид A2 PAN оказался локализованным в Панаме до момента их будущего открытия.

Гадкий лебедь

В британском городе Фруме восьмилетний мальчик пострадал после того, как на него набросился лебедь. Инцидент произошел, когда ребенок купался в реке, сообщили в издании The Sun. После внезапного нападения птицы на Джейкоба Грегори мальчик остался с кровоточащей дырой на макушке.

"Джейкоб резвился в воде на надувном круге вместе с ребятами. Откуда ни возьмись появился лебедь и подлетел к нему. Птица размахивала крыльями и клевала его. Из его головы полилась кровь", — рассказала 27-летняя мать пострадавшего Софи Холл.

Женщина вместе с партнером отогнали птицу.  Мальчика доставили в больницу. Теперь он боится лебедей.

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