Просто жесть: подводные лодки США делали из низкокачественной стали

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Одна из фирм-поставщиков высокопрочной стали для корпусов подводных лодок ВМС США десятилетиями предоставляла некачественный металл. Один из сотрудников компании фальсифицировал результаты лабораторных исследований, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation