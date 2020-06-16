Просто жесть: подводные лодки США делали из низкокачественной стали

Американские моряки подвергались большому риску в случае возможных столкновений или других воздействующих факторов.

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Одна из фирм-поставщиков высокопрочной стали для корпусов подводных лодок ВМС США десятилетиями предоставляла некачественный металл. Один из сотрудников компании фальсифицировал результаты лабораторных исследований, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщается, что речь идет о базирующейся в Канзас-Сити (штат Миссури) компании Bradken. По данным минюста США, в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования компания заплатила 10,5 миллиона долларов.

Поставляемые компанией стальные отливки используются для производства корпусов подводных лодок американскими компаниями Electric Boat и Newport News Shipbuilding. Отмечается, что моряки подвергались большому риску в случае возможных столкновений или других воздействующих факторов.

"(Компания) Bradken ставила моряков ВМФ и его операции под угрозу... Государственные подрядчики не должны мириться с мошенничеством внутри своих организаций и, обнаружив его, должны быть полностью откровенны с правительством", - отметил прокурор Брайан Моран.

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