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Американская подлодка. Иллюстративное фото.

Просто жесть: подводные лодки США делали из низкокачественной стали

© Photo : Public domain / U.S. Navy illustration
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200616/30594550/Prosto-zhest-podvodnye-lodki-SShA-delali-iz-nizkokachestvennoy-stali.html

Американские моряки подвергались большому риску в случае возможных столкновений или других воздействующих факторов.

КИШИНЕВ, 16 июн - Sputnik. Одна из фирм-поставщиков высокопрочной стали для корпусов подводных лодок ВМС США десятилетиями предоставляла некачественный металл. Один из сотрудников компании фальсифицировал результаты лабораторных исследований, передает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

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© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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Сообщается, что речь идет о базирующейся в Канзас-Сити (штат Миссури) компании Bradken. По данным минюста США, в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования компания заплатила 10,5 миллиона долларов.

Поставляемые компанией стальные отливки используются для производства корпусов подводных лодок американскими компаниями Electric Boat и Newport News Shipbuilding. Отмечается, что моряки подвергались большому риску в случае возможных столкновений или других воздействующих факторов.

"(Компания) Bradken ставила моряков ВМФ и его операции под угрозу... Государственные подрядчики не должны мириться с мошенничеством внутри своих организаций и, обнаружив его, должны быть полностью откровенны с правительством", - отметил прокурор Брайан Моран.

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