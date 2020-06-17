Пока все спали: таблетка от COVID-19, "урожай" нарушителей и СИЗО для Ефремова

Три сюжета для утреннего обзора: ВОЗ приветствовала результаты испытаний дексаметазона, полиция Молдовы опубликовала итоги спецоперации "Поиск", а адвокат актера Михаила Ефремова заявил, что его подзащитный "место себе не находит" .

КИШИНЕВ, 17 июн - Sputnik. Научным прорывом назвал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что этот препарат правительство Великобритании одобрило для лечения от инфекции нового типа.

Согласно результатам проведенного в Оксфорде исследования, дексаметазон снижает риск смерти пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, - на 20%.

"Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет и многие больницы и пациентов в Великобритании, внесших вклад в достижение этого научного прорыва, который спасет жизни", - сказал Гебрейесус.

Итоги спецоперации

Полиция Молдовы опубликовала результаты спецоперации Căutare - по выявлению и задержанию разыскиваемых лиц. За 11 дней (с 5 по 15 июня) установлено местонахождение 321 нарушителя. Они находились в розыске с 2015 по 2019 годы.

Особо тяжкие преступление совершили 86 человек. Двое задержаны за убийство, четверо были задержаны за преступления сексуального характера, 9 – за грабежи и 57 – за кражи. Из общего числа задержанных 11 уже имели судимости. А большая часть найденных и задержанных - это госдолжники.

"Хочет в СИЗО"

Находящийся под домашним арестом актер Михаил Ефремов "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему выбрали содержание в СИЗО, заявил адвокат артиста Эльман Пашаев, передает РИА Новости.

По его словам, Ефремов "места себе не находит" из-за погибшего и даже почти не ест. Он добавил, что актера еще не показывали врачам, поэтому он не может точно оценить состояние Ефремова. Кроме того, подчеркнул адвокат, он "не может раскрыть некоторые детали".

"Мы когда ему говорим, что надо бы пройти осмотр, он отказывается, говорит: "Нет, не надо". Мы с коллегой-адвокатом с Ефремовым очень серьезно разговаривали, когда "домашний арест" выбирали, убеждали, мол, тюрьма тебе ничего не дает. Он категорично хотел, чтобы его сразу отправили в СИЗО", — заключил Пашаев.

Ефремов, напомним, обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

В понедельник, 8 июня, у дома №3 на Смоленской площади в Москве Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с "ВАЗом", водитель которого пострадал и был госпитализирован. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП скончался в больнице.

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