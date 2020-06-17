В России сократили сроки предоставления гражданства

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. В России вступил в силу закон о сокращении сроков рассмотрения заявок на получение гражданства. Данный документ размещен на портале правовой информации.
Согласно закону, срок рассмотрения заявки на получение гражданства России уменьшен с 6 до 3 месяцев.
Стоит отметить, что время рассмотрения заявки может быть продлено для уточнения фактов о заявителе, но не более чем на 3 месяца.
Как указывается в федеральном законе "О гражданстве РФ", иностранцы или лица без гражданства в соответствии с результатами собеседования могут быть признаны носителями русского языка, если они либо их ближайшие родственники постоянно проживают или до этого постоянно проживали в России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР.
Помимо этого, МВД РФ по согласованию с министерством просвещения сможет определять единые критерии для признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, а также порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых комиссией на собеседовании.
Закон должен упростить процедуру получения российского гражданства для русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории РФ либо связывают себя с Россией.
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