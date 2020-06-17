В России сократили сроки предоставления гражданства

Согласно закону, срок рассмотрения заявки на получение гражданства России уменьшен с 6 до 3 месяцев.

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. В России вступил в силу закон о сокращении сроков рассмотрения заявок на получение гражданства. Данный документ размещен на портале правовой информации.

Законопроект был одобрен российским парламентом минувшей весной, после чего его подписал президент России Владимир Путин.

Согласно закону, срок рассмотрения заявки на получение гражданства России уменьшен с 6 до 3 месяцев.

Стоит отметить, что время рассмотрения заявки может быть продлено для уточнения фактов о заявителе, но не более чем на 3 месяца.

Как указывается в федеральном законе "О гражданстве РФ", иностранцы или лица без гражданства в соответствии с результатами собеседования могут быть признаны носителями русского языка, если они либо их ближайшие родственники постоянно проживают или до этого постоянно проживали в России либо на территории, которая относилась к Российской империи или СССР.

Помимо этого, МВД РФ по согласованию с министерством просвещения сможет определять единые критерии для признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, а также порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых комиссией на собеседовании.

Закон должен упростить процедуру получения российского гражданства для русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории РФ либо связывают себя с Россией.

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