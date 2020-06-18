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Стационар для лечения пожилых пациентов с коронавирусом, иллюстратвиное фото

Пока все спали: смертность от COVID в Молдове, Джонсон и ДТП, закон о запахе

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
В мире
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Тема:
Самое интересное за ночь (401)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200618/30614780/Poka-vse-spali-smertnost-ot-COVID-v-Moldove-Dzhonson-i-DTP--zakon-o-zapakhe.html

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КИШИНЕВ, 18 июн - Sputnik. В больницах Молдовы появится более 2 тысяч новых мест для инфицированных COVID-19, об этом заявил премьер-министр страны Ион Кику в эксклюзивном интервью Sputnik Молдова.

Госпиталь COVID-19 .
© Sputnik / Алексей Майшев
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По словам главы правительства, власти страны готовы к новым случаям заражения, при этом он раскритиковал заявления оппозиционных политиков, что в республике самый высокий в Европе показатель смертности от коронавирусной инфекции нового типа.

"Это неправда. Процент смертности в Молдове составляет 3,6%, а на мировом уровне - 6,5%, примерно такой же европейский показатель. Мы находимся на 22-м месте по заболеваемости на миллион населения и 19 место по смертности. Не думаю, что в ближайшие десять дней у нас будет снижение. Специалисты говорили, что на неделе будет 500-600 случаев. Поэтому и было дано распоряжение о начале подготовки 2 тысяч мест в больницах", - подчеркнул Кику.

Вместе с тем премьер отметил, что уже нецелесообразно вводить режим чрезвычайного положения.

"У нас нет больше нет резервов, и если заблокируем экономику, начнется новый кризис, который поставит под угрозу выплату зарплат и пенсий", - сказал Кику. 

Британский премьер попал в аварию

Автомобиль премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона попал в аварию в центре Лондона во время выезда из здания парламента. Как сообщают британские СМИ, инцидент произошел из-за того, что перед правительственной машиной внезапно выскочил участник протеста. Водителю премьера пришлось затормозить, в результате чего в него врезался следующий за ним автомобиль. Сам Джонсон не пострадал

Уточняется, что демонстрант выступал против действий Турции в отношении курдских повстанцев. Полиция сообщила, что мужчина был впоследствии арестован на месте преступления за нарушение Закона об общественном порядке и за препятствие на шоссе.

За свежий воздух

На рассмотрение в Госдуму РФ внесли проект закона о введении мониторинга запаха атмосферного воздуха. Подготовленный петербургскими депутатами документ размещен в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Река Бык в Кишиневе стала чище
© Sputnik / Сергей Цуркану
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Законопроект наделяет субъекты Федерации правом разрешить проведение мониторинга интенсивности запаха в атмосферном воздухе. Документ вводит новые понятия: "запах" и "региональный норматив запаха". Поправки предполагают изменения в закон ФЗ 96 "Об охране атмосферного воздуха".

Также проект устанавливает дополнительные полномочия Министерства природных ресурсов и экологии РФ по нормированию данной сферы. Авторы объясняют необходимость принятия закона большим количеством жалоб со стороны граждан на периодическое или постоянное появление резких и некомфортных запахов.

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Самое интересное за ночь (401)


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