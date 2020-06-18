Давно уже не "ястреб": Трамп дал своему экс-советнику новое прозвище

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Мемуары бывшего помощника по национальной безопасности президента США Джона Болтона состоят из лжи, "а их автор злобный дурак, который хотел устроить войну".
Трамп подверг резкой критике книгу своего бывшего советника.
"Чрезвычайно утомительная" книга этого чокнутого Джона Болтона состоит из лжи и выдуманных историй. В прессе говорил обо мне только хорошее, пока я его не уволил. Злобный скучный дурак, который хотел только войны", — написал Трамп.
Wacko John Bolton’s “exceedingly tedious”(New York Times) book is made up of lies & fake stories. Said all good about me, in print, until the day I fired him. A disgruntled boring fool who only wanted to go to war. Never had a clue, was ostracized & happily dumped. What a dope!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020
Болтон после ухода со своего поста передал СМИ часть рукописи книги "Комната, в которой это произошло", в которой, в частности, говорилось, что Трамп шантажировал президента Украины.
Глава Белого дома отметил также, что Болтон не был компетентен в вопросах, которые курировал, а потому вечно подвергался нападкам и был "благополучно уволен".
Трамп уже обвинял Болтона в разглашении секретных данных и заявил, что не давал своего согласия на публикацию этой информации. Кроме того, он назвал выход этой книги крайне неподобающим.
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