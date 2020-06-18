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Давно уже не "ястреб": Трамп дал своему экс-советнику новое прозвище

© AP Photo / Andrew Harnik
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200618/30616635/trump-boring-fool-bolton-tedious.html

Опубликованные воспоминания Джона Болтона, бывшего советника по национальной безопасности президента США, вывели Дональда Трампа из себя.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Мемуары бывшего помощника по национальной безопасности президента США Джона Болтона состоят из лжи, "а их автор злобный дурак, который хотел устроить войну". 

Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Против президента США применили главное оружие. Его массово предают
Такую запись оставил в своем Twitter глава Белого дома Дональд Трамп. Ранее в американской политике Болтона принято было называть "боевым ястребом".

Трамп подверг резкой критике книгу своего бывшего советника.

"Чрезвычайно утомительная" книга этого чокнутого Джона Болтона состоит из лжи и выдуманных историй. В прессе говорил обо мне только хорошее, пока я его не уволил. Злобный скучный дурак, который хотел только войны", — написал Трамп.

​Болтон после ухода со своего поста передал СМИ часть рукописи книги "Комната, в которой это произошло", в которой, в частности, говорилось, что Трамп шантажировал президента Украины.

Глава Белого дома отметил также, что Болтон не был компетентен в вопросах, которые курировал, а потому вечно подвергался нападкам и был "благополучно уволен".

Трамп уже обвинял Болтона в разглашении секретных данных и заявил, что не давал своего согласия на публикацию этой информации. Кроме того, он назвал выход этой книги крайне неподобающим.

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