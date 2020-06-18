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Владимир Путин и Дональд Трамп.

Болтон рассказал о том, как Трамп сменил свое мнение после общения с Путиным

© AFP 2020 / BRENDAN SMIALOWSKI
В мире
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200618/30617489/putin-trump-mnenie-wall-street-Journal.html

Экс-советник президента США написал в своих мемуарах о разговоре американского лидера со своим российским коллегой и последовавших изменениях в политике хозяина Белого дома.

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин повлиял на главу США Дональда Трампа, чтобы тот изменил свое мнение, пишет ежедневная деловая газета Wall Street Journal со ссылкой на книгу экс-советника американского лидера Джона Болтона "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме", передает РИА Новости.

Игорь Додон и Джон Болтон
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Игорь Додон и Джон Болтон.

Издание отмечает, что речь идет о переговорах Путина и Трампа в 2019 году по ситуации в Венесуэле.

По словам Болтона, после телефонного разговора российскому президенту удалось переубедить Трампа.

Именно беседа с президентом России привела к тому, что американский лидер смягчил позицию в отношении дополнительных санкций против Венесуэлы, говорится в материале Wall Street Journal.

В среду Минюст США потребовал через суд приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания.

Владимир Путин и Дональд Трамп
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Минюст настаивает, чтобы издательство Simon & Schuster задержало выход мемуаров до того момента, когда Болтон согласует их с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также Минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ исключались.

Напомним, с января 2019-го США не признают Николаса Мадуро в качестве президента Венесуэлы, считая временным главой страны лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

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