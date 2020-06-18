Болтон рассказал о том, как Трамп сменил свое мнение после общения с Путиным

КИШИНЕВ, 18 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин повлиял на главу США Дональда Трампа, чтобы тот изменил свое мнение, пишет ежедневная деловая газета Wall Street Journal со ссылкой на книгу экс-советника американского лидера Джона Болтона "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме", передает РИА Новости.
Издание отмечает, что речь идет о переговорах Путина и Трампа в 2019 году по ситуации в Венесуэле.
По словам Болтона, после телефонного разговора российскому президенту удалось переубедить Трампа.
Именно беседа с президентом России привела к тому, что американский лидер смягчил позицию в отношении дополнительных санкций против Венесуэлы, говорится в материале Wall Street Journal.
В среду Минюст США потребовал через суд приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания.
Минюст настаивает, чтобы издательство Simon & Schuster задержало выход мемуаров до того момента, когда Болтон согласует их с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также Минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ исключались.
Напомним, с января 2019-го США не признают Николаса Мадуро в качестве президента Венесуэлы, считая временным главой страны лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>