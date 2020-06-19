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Песков прокомментировали слова Болтона о Путине и Трампе

© Sputnik / Iliya Pitalev
В мире
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Дмитрий Песков указал, что Владимир Путин не считает, что американским лидером Дональдом Трампом можно легко манипулировать.

КИШИНЕВ, 19 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин не считает, что его американским коллегой Дональдом Трампом можно легко манипулировать. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Джон Болтон, экс-советник по нацбезопасности главы Белого дома США, заявил, что Путин видит свою способность без особых трудностей манипулировать Трампом.

"Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. То, что Путин считает о Трампе он сам не раз говорил в многочисленных интервью", — подчеркнул пресс-секретарь Песков в разговоре с журналистами, передает РИА Новости.

Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.
© Sputnik / Ruptly / osce.org / un.org
Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
Представитель Кремля указал, что Путин не считает, что американским лидером можно легко манипулировать.

Болтон написал книгу воспоминаний о работе с президентом США, которая должна выйти в ближайшие дни.  В администрации Трампа раскритиковали эти мемуары.

Сам американский лидер назвал бывшего помощника "обиженным скучным дураком, который хотел только войны".

Власти США уже подали иск, чтобы помешать Болтону опубликовать свои мемуары.

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