COVID-19 внес коррективы: посольство Молдовы в Румынии временно не работает

Причиной временной приостановки деятельности дипломатического представительства Молдовы в соседней стране стал эпизод инфицирования коронавирусом нового типа и карантин, введенный в связи с ним.

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Один из сотрудников посольства Молдовы в Румынии оказался положительный тест на COVID-19. Об этом в субботу сообщили в министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

"Посольство Молдовы в Румынии временно приостанавливает свою деятельность", - говорится в официальном сообщении дипведомства. Также говорится о том, что жизни заразившегося COVID-19 сотрудника миссии ничего не угрожает, его здоровье - в стабильном состоянии.

В посольстве уточнили, что консульские услуги гражданам РМ не будут предоставляться в течение 14 дней. По согласованию с властями и профильными медицинскими службами Румынии в дипломатическом представительстве нашей страны предприняли все необходимые меры для того, чтобы обезопасить сотрудников и членов их семей.

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