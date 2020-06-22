Пока все спали: "Свеча памяти", взрыв бытового газа, ливневки для Кишинева

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 22 июн - Sputnik. Свечи памяти зажгли в Берлине у Мемориала павшим советским воинам, новые жертвы взрыва бытового газа в Киеве, мэр Кишинева рассказал о необходимой реконструкции ливневок в городе - три сюжета, которые мы отобрали для утреннего обзора.

Акция памяти в Берлине

Акция "Свеча памяти" прошла в ночь на понедельник в Берлине у Мемориала павшим советским воинам, передает корреспондент РИА Новости.

Около 15 человек в ночь на понедельник собрались у Мемориала павшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен. Организатором акции выступил член организации "Офицеры России" Олег Еременко. Среди других участников – его друзья, русскоязычные жители Берлина, ветераны служб ГДР.

Около 2.00 по местному времени (03.00 мск). Время акции выбрано по времени нападения гитлеровской Германии на СССР, принято считать, что это произошло в 4.00 по московскому времени, хотя бомбардировки советской территории и пересечение границы немецкими военными начались чуть ранее.

Участники акции зажгли, по словам организаторов, тысячу свечей, возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.

Эвакуировали 21 человека

Число погибших в результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева возросло по меньшей мере до четырех человек. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"По состоянию на 20:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено четыре погибших человека", ― сообщили в ГСЧС.

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Киеве 20 июня утром, разрушены межэтажные перекрытия нескольких этажей. Спасатели эвакуировали из дома 21 человека.

На месте работают сотни спасателей, полиция особого назначения и взрывотехники. Когда спецслужбы убедятся, что всё безопасно — людей пустят внутрь, чтобы они могли забрать свои вещи. По словам Виталия Кличко, восстановить квартиры скорее всего не удастся — стояк не подлежит реконструкции.

Городу нужны новые ливневки

В нынешнем году муниципалитет проведет работы по обслуживанию ливневой канализации Кишинева, а в дальнейшем необходимы работы по ее реконструкции. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он подчеркнул, что нынешняя система не может справляться с потоками воды при сильных ливнях.

"При прошедших в последние дни дождях собралось 27 литров воды на квадратный метр. В такой ситуации нам оставалось лишь оперативно убрать с улиц воду, грунтовые наносы и мусор, что и было сделано. Сейчас мы ведем поиск решения проблемы в краткосрочной перспективе, а также средств на это", - сказал Чебан в эфире NTV Moldova.

Он подчеркнул, что рабочая группа, состоящая из представителей всех администраторов сетей, а также муниципальных служб, изучит состояние технико-коммуникационных сетей на многих улицах столицы, в том числе и на улице Албишоара, которую часто после дождей затапливает.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova