Опрос Sputnik: четверть американцев не знает, с кем воевали США во Второй мировой

Жители Соединенных Штатов Америки отвечали на несколько вопросов о Второй мировой войне и холокосте .

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Каждый десятый американец считает, что противником Соединенных Штатов во Второй мировой войне была Россия, свидетельствуют данные опроса Sputnik.Мнения.

© Sputnik / Опрос: 11% американцев считают, что Россия была противником США во Второй мировой

Правильно главных противников США в 1941-45 годах – Германию и Японию – назвали, соответственно 77% и 67% респондентов. В то же время 11% опрошенных ответили, что Америка воевала с Россией, а 5% полагают – с Китаем.

Также респондентов спросили о праздновании 8 мая в их стране Дня Победы в Европе (V-E Day). В результате 69% опрошенных или не знают об этом (42%), или неверно ответили на вопрос (27%).

При этом 63% дали правильное определение Холокосту как геноциду евреев во время Второй мировой войны, а 12% понятия не имеют о значении этого слова.

Опрос был проведен в США для Sputnik News старейшей французской социологической компанией IFop с 22 по 25 мая 2020 года. В нем приняли участие 1004 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.

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