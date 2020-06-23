Пока все спали: испытания чудо-парашюта, аллея медиков и развод Харламова

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КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Завершаются испытания парашютной системы "Штурм", которая позволяет десантироваться с высоты 70-80 метров, сообщил советник генерального директора российского холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех) Сергей Хурсевич.

Новинка скоро поступит в спецподразделения России, добавил он. Ее замысел состоит в том, что в идеале сами купола со свободными концами могут находиться в летательном аппарате, а не за плечами у парашютиста.

"Использование этой системы увеличит гибкость применения десантных подразделений и сил спецназначения. Это единственная система, которая позволяет ввести подразделение сразу в бой, а не высаживаться в отдалении от переднего края, чтобы подготовиться к атаке на земле", - сказал Хурсевич в интервью РИА Новости.

В благодарность медикам

В центре Кишинева, недалеко от здания Нацбанка, появилась "Аллея медиков". Она обустроена на пешеходной улице столицы. Здесь разместили панно с детскими рисунками, а в центре установили белый щит, на котором любой желающий может написать слова благодарности медработникам.

"Мы приветствуем социальные проекты и выступаем за участие в реализации таких красивых инициатив. Аллея медиков будет располагаться на пешеходной улице до осени. Этот жест благодарности врачам приветствуется, – прокомментировал Генеральный примар столицы Ион Чебан".

И это не комедия

Актриса Кристина Асмус заявила о разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

"Мы разводимся с Гариком Харламовым. Но я хочу сразу прояснить ситуацию, что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами", — написала артистка.

Она пояснила, что решение о разводе не было спонтанным, так как они с мужем обдумали его еще год назад. По словам Асмус, они с Харламовым расходятся с большим уважением друг к другу и надеются сохранить теплые дружеские отношения ради их ребенка.

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