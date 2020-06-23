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Учебное десантирование парашютистов, иллюстративное фото

Пока все спали: испытания чудо-парашюта, аллея медиков и развод Харламова

© Sputnik / Evgeny Biyatov
В мире
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Тема:
Самое интересное за ночь (406)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200623/30671768/Poka-vse-spali-ispytaniya-chudo-parashyuta-alleya-medikov-i-razvod-Kharlamova--.html

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Завершаются испытания парашютной системы "Штурм", которая позволяет десантироваться с высоты 70-80 метров, сообщил советник генерального директора российского холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех) Сергей Хурсевич.

Новинка скоро поступит в спецподразделения России, добавил он. Ее замысел состоит в том, что в идеале сами купола со свободными концами могут находиться в летательном аппарате, а не за плечами у парашютиста.

"Использование этой системы увеличит гибкость применения десантных подразделений и сил спецназначения. Это единственная система, которая позволяет ввести подразделение сразу в бой, а не высаживаться в отдалении от переднего края, чтобы подготовиться к атаке на земле", - сказал Хурсевич в интервью РИА Новости.

В благодарность медикам

В центре Кишинева, недалеко от здания Нацбанка, появилась "Аллея медиков".  Она обустроена на пешеходной улице столицы. Здесь разместили панно с детскими рисунками, а в центре установили белый щит, на котором любой желающий может написать слова благодарности медработникам.

Врач в защитном костюме от COVID-19.
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
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"Мы приветствуем социальные проекты и выступаем за участие в реализации таких красивых инициатив. Аллея медиков будет располагаться на пешеходной улице до осени. Этот жест благодарности врачам приветствуется, – прокомментировал Генеральный примар столицы Ион Чебан".

И это не комедия

Актриса Кристина Асмус заявила о разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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8 лет в браке. Довела мужика 😂😂😂 Простите, не удержалась )))) Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с @garikkharlamov. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом ))))) Мы расстаёмся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить тёплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители. В любом случае это болезненный процесс и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению. СМИ прошу не беспокоить, это бессмысленно. Никаких комментариев и интервью (во всяком случае пока) на эту тему не будет. Спасибо 🙌🏻

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

"Мы разводимся с Гариком Харламовым. Но я хочу сразу прояснить ситуацию, что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами", — написала артистка.

Она пояснила, что решение о разводе не было спонтанным, так как они с мужем обдумали его еще год назад. По словам Асмус, они с Харламовым расходятся с большим уважением друг к другу и надеются сохранить теплые дружеские отношения ради их ребенка.

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