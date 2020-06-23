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Трамп.

США закрываются: Трамп приостановил выдачу некоторых рабочих виз

© Sputnik / Стрингер
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200623/30674994/usa-zakryvayutsya-trump-priostanovil-vydachu-nekotorykh-rabochikh-viz.html

В Белом доме отметили, что данная мера позволит освободить сотни тысяч рабочих мест для американцев.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке выдачи рабочих виз для иностранных специалистов и членов их семей, а также сезонных работников. 

© Sputnik / Roman Makhmutov
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Документ опубликован на сайте Белого дома.

Отмечается, что данная мера будет действовать как минимум до конца этого года.

По словам представителей администрации Трампа, сделано это было для того, чтобы обеспечить американцам сотни тысяч рабочих мест в тяжелый период восстановления экономики страны после пандемии COVID-19. 

Теперь работодателям будет сложнее принимать на работу иностранцев. Ограничения могут коснуться также виз H-2B (для сезонных рабочих) и J-1 (программы обмена).

О каких визах идет речь?

Данный указ распространяется на визы H-1B, H-2B, H-4, L-1 и некоторые визы J-1.

  • H-1B — выдаются квалифицированным иностранным рабочим, как правило, в технологической отрасли;
  • H-4 — нужны супругам владельцев визы категории H-1B;
  • H-2B — применяются к сезонным рабочим;
  • L-1 — касаются руководителей компаний, имеющих филиал за рубежом (в данном случае в США). Данная категория виз выдается топ-менеджерам, которые переезжают в Штаты, сохраняя фактически место работы, меняя лишь ее филиал;  
  • J-1 — выдаются ученым и другим представителям науки.

Здание Белого дома в Вашингтоне за забором
© Fotolia / Steve Heap
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Единственными, кому разрешат въезд по H2B, будут иностранные граждане, работающие в сфере пищевой промышленности.  

Что касается получателей виз категории J и L, то для них готовы сделать некоторые исключения.

В администрации Белого дома между тем поспешили заверить, что указ не распространяется на тех, кто уже находится на территории США.

Ранее в связи с необходимостью защитить американских работников в период экономического спада в США была также приостановлена выдача грин-карт.

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