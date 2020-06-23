Песков сообщил, кто посетит Парад Победы в Москве

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, кто посетит Парад Победы 24 июня.
Он рассказал, что в Москве будут представители Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Южной Осетии, других стран.
"Что касается тех, кто будет, могу вам сказать. Абхазия, Беларусь, член президиума Боснии с Герцеговины Додик, Казахстан, Киргизия, Молдова, Сербия, уже говорили, Таджикистан, Узбекистан, уже говорили, Южная Осетия", - отметил Песков.
Российские СМИ сообщают, что посетит парад Победы и посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр, он будет представлять ФРГ на мероприятии.
От Молдовы поедет глава республики Игорь Додон.
Напомним, парад Победы пройдет в Москве 24 июня — в день исторического парада 1945 года.
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