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Песков сообщил, кто посетит Парад Победы в Москве

© Sputnik / Alexander Vilf
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200623/30675135/Peskov-soobschil-kto-posetit-Parad-Pobedy-v-Moskve.html

Парад Победы из-за пандемии коронавируса нового типа был перенесен с 9 мая на 24 июня. Молдову будет представлять на праздничном мероприятии глава республики Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, кто посетит Парад Победы 24 июня.

Он рассказал, что в Москве будут представители Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Южной Осетии, других стран.

"Что касается тех, кто будет, могу вам сказать. Абхазия, Беларусь, член президиума Боснии с Герцеговины Додик, Казахстан, Киргизия, Молдова, Сербия, уже говорили, Таджикистан, Узбекистан, уже говорили, Южная Осетия", - отметил Песков.

Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республики Олег Васнецов
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Игорь Додон и посол России обсудили визит молдавской делегации на парад Победы
Он добавил, что на параде также будет председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович, генсек ОДКБ Станислав Зась.

Российские СМИ сообщают, что посетит парад Победы и посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр, он будет представлять ФРГ на мероприятии.

От Молдовы поедет глава республики Игорь Додон.

Напомним, парад Победы пройдет в Москве 24 июня — в день исторического парада 1945 года.

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