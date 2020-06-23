Песков сообщил, кто посетит Парад Победы в Москве

Парад Победы из-за пандемии коронавируса нового типа был перенесен с 9 мая на 24 июня. Молдову будет представлять на праздничном мероприятии глава республики Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 23 июн - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, кто посетит Парад Победы 24 июня.

Он рассказал, что в Москве будут представители Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Южной Осетии, других стран.

"Что касается тех, кто будет, могу вам сказать. Абхазия, Беларусь, член президиума Боснии с Герцеговины Додик, Казахстан, Киргизия, Молдова, Сербия, уже говорили, Таджикистан, Узбекистан, уже говорили, Южная Осетия", - отметил Песков.

Он добавил, что на параде также будет председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович, генсек ОДКБ Станислав Зась.

Российские СМИ сообщают, что посетит парад Победы и посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр, он будет представлять ФРГ на мероприятии.

От Молдовы поедет глава республики Игорь Додон.

Напомним, парад Победы пройдет в Москве 24 июня — в день исторического парада 1945 года.

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