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На мемориальном комплексе Шерпенский пладцарм в Новоаненском раойне Республики Молдова в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 45 воинов Красной армии, погибших в 1944 году при освобождении Молдавии. В церемонии принял участие президент Молдовы Игорь Додон.

Пока все спали: Додон о Победе, условия США по СНВ-3, землетрясение в Мексике

© Sputnik / Miroslav Rotari
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https://ru.sputnik.md/world/20200624/30687642/Poka-vse-spali-Dodon-o-Pobede-usloviya-SShA-po-SNV-3-zemletryasenie-v-Meksike.html

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал заявление Белого дома, в котором говорилось о "победе США и Британии" над нацизмом, но не упоминался вклад Советского Союза.

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"Те страны, те политики, которые не чтят и не уважают прошлое, рискуют остаться без будущего. Европу освободила Красная армия с помощью союзников. Мы все победители. И пытаться делить эту победу неправильно", — сказал Додон в интеревью телеканалу RT.

Президент призвал противостоять попыткам пересмотреть историю. 

"Я думаю, что большинство граждан бывшего СССР очень хорошо понимают, что мы победили вместе. Советский союз победил. Это наша общая победа. И мы должны делать всё возможное, чтобы это так и осталось", — отметил молдавский президент.

Трамп и его условия для продления СНВ-3

Ранее, 22 июня, Россия и США обсудили в Вене продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Во вторник в американских СМИ появились сообщения, что Вашнгтон озвучил три условия для продления договора.

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Например, издание Wall Street Journal, ссылаясь на источник из числа официальных представителей пишет, что Дональд Трамп может согласиться продлить договор, если стороны достигнут прогресса в деле включения новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему Китая.

Москва не раз указывала на важность СНВ и призывала Вашингтон к продлению договора, который является залогом предотвращения гонки вооружений, и действие которого завершается 5 февраля 2021 года. СНВ был подписан между Россией и США в 2010 году сроком на 10 лет.

Последствия стихии в Мексике

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Мексике. Пострадали жители штата Оахака. Национальная сейсмологическая служба зарегистрировала около 150 повторных толчков. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что есть проблемы со связью с пострадавшим штатом.

​На территории штата подтверждено шесть смертей, четыре человека ранены. Оползни на трёх федеральных и пяти региональных автомагистралях, 500 пострадавших строений и 15 медицинских центров, а также четыре археологические зоны . Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты  штата Оахака.

За последние 35 лет в этом регионе произошло не менее семи землетрясений такой мощности. В общей сложности погибли 10 тысяч человек.

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