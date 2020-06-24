Пока все спали: Додон о Победе, условия США по СНВ-3, землетрясение в Мексике

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КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал заявление Белого дома, в котором говорилось о "победе США и Британии" над нацизмом, но не упоминался вклад Советского Союза.

"Те страны, те политики, которые не чтят и не уважают прошлое, рискуют остаться без будущего. Европу освободила Красная армия с помощью союзников. Мы все победители. И пытаться делить эту победу неправильно", — сказал Додон в интеревью телеканалу RT.

Президент призвал противостоять попыткам пересмотреть историю.

"Я думаю, что большинство граждан бывшего СССР очень хорошо понимают, что мы победили вместе. Советский союз победил. Это наша общая победа. И мы должны делать всё возможное, чтобы это так и осталось", — отметил молдавский президент.

Трамп и его условия для продления СНВ-3

Ранее, 22 июня, Россия и США обсудили в Вене продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Во вторник в американских СМИ появились сообщения, что Вашнгтон озвучил три условия для продления договора.

Например, издание Wall Street Journal, ссылаясь на источник из числа официальных представителей пишет, что Дональд Трамп может согласиться продлить договор, если стороны достигнут прогресса в деле включения новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему Китая.

Москва не раз указывала на важность СНВ и призывала Вашингтон к продлению договора, который является залогом предотвращения гонки вооружений, и действие которого завершается 5 февраля 2021 года. СНВ был подписан между Россией и США в 2010 году сроком на 10 лет.

Последствия стихии в Мексике

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Мексике. Пострадали жители штата Оахака. Национальная сейсмологическая служба зарегистрировала около 150 повторных толчков. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что есть проблемы со связью с пострадавшим штатом.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.2 Loc 44 km al ESTE de CRUCECITA, OAX 23/06/20 11:31:13 Lat 15.87 Lon -95.74 Pf 60 km pic.twitter.com/yPgvToWvtQ — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 23, 2020

​На территории штата подтверждено шесть смертей, четыре человека ранены. Оползни на трёх федеральных и пяти региональных автомагистралях, 500 пострадавших строений и 15 медицинских центров, а также четыре археологические зоны . Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты штата Оахака.

За последние 35 лет в этом регионе произошло не менее семи землетрясений такой мощности. В общей сложности погибли 10 тысяч человек.

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