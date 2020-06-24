Путин после парада переговорил "на ногах" с главами нескольких стран

Главы экс-советских республик посетили парад в Москве по приглашению президента России Владимира Путина.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин после парада Победы переговорил "на ногах" с президентами Казахстана, Узбекистана, Молдовы и Таджикистана, президент Белоруссии Александр Лукашенко держался позади, передает РИА Новости.

После парада Победы главы государств отправились в Александровский сад на возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Путин всю дорогу шел в сопровождении Касым-Жомарта Токаева, Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиеева.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко все это время держался позади, ни с кем не общался.

Уже после церемонии возложения Путин некоторое время общался с молдавским лидером Игорем Додоном.

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