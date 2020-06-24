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Улицы после ослабления карантина.

Эксперт назвал сроки окончания пандемии COVID-19

© Sputnik / Aram Nersesyan
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1426)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200624/30694604/covid-19-pandemia-okoncianie.html

Один из ведущих эпидемиологов Китая поделился прогнозом относительно того, когда закончится широкое распространение нового типа коронавируса COVID-19.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Патоген не исчезнет к зиме этого года – весне 2021 года, однако масштабной второй волны заражений не будет, считает академик Китайской академии инженерных наук, один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань.

В интервью газете "Жэньминь жибао" он выразил предположение, что число выявленных случаев заражения коронавирусом может подняться зимой. Однако той масштабной волны, как первая, уже не будет.

Лаборатория.
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Китайский врач рекомендует в необходимое время принять краткосрочные жесткие меры, такие как сокращение авиаперелетов, отмена занятий в учебных заведениях, чтобы не допускать дальнейшего распространения локальных вспышек инфекции.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир вступил в новый опасный этап распространения пандемии коронавируса.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1426)

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