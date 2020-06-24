Эксперт назвал сроки окончания пандемии COVID-19

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Патоген не исчезнет к зиме этого года – весне 2021 года, однако масштабной второй волны заражений не будет, считает академик Китайской академии инженерных наук, один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань.
В интервью газете "Жэньминь жибао" он выразил предположение, что число выявленных случаев заражения коронавирусом может подняться зимой. Однако той масштабной волны, как первая, уже не будет.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир вступил в новый опасный этап распространения пандемии коронавируса.
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