Эксперт назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Один из ведущих эпидемиологов Китая поделился прогнозом относительно того, когда закончится широкое распространение нового типа коронавируса COVID-19.

КИШИНЕВ, 24 июн - Sputnik. Патоген не исчезнет к зиме этого года – весне 2021 года, однако масштабной второй волны заражений не будет, считает академик Китайской академии инженерных наук, один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань.

В интервью газете "Жэньминь жибао" он выразил предположение, что число выявленных случаев заражения коронавирусом может подняться зимой. Однако той масштабной волны, как первая, уже не будет.

Китайский врач рекомендует в необходимое время принять краткосрочные жесткие меры, такие как сокращение авиаперелетов, отмена занятий в учебных заведениях, чтобы не допускать дальнейшего распространения локальных вспышек инфекции.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир вступил в новый опасный этап распространения пандемии коронавируса.

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