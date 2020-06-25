Пока все спали: возобновление экономической деятельности и ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 25 июн - Sputnik. В Кишиневе с 1 июля возобновится практически вся экономическая деятельность при строгом соблюдении противоэпидемических мер. Соответствующее решение приняла муниципальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

Как и на национальном уровне, в муниципии до 15 июля продлено чрезвычайное положение в здравоохранении.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 9,4 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 9 миллионов 408 тысяч 757. Из них 4 миллиона 729 тысяч 511 человек выздоровели, 482 тысячи 184 погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (2 миллиона 381 тысяча 538). Следом идут Бразилия (миллион 188 тысяч 631) и Россия (606 тысяч 43).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Индия (456 тысяч 183), Великобритания (308 тысяч 337), Перу (264 тысячи 689), Чили (254 тысячи 416), Испания (247 тысяч 86), Италия (239 тысяч 410) и Иран (212 тысяч 501) .

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 39 тысяч 852 зараженных, в Румынии - 24 тысячи 826, а в Молдове - 15 тысяч 78.

Новое обвинительное заключение Ассанжа

Федеральное большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа, предполагающее его сговор с хакерами, связанными с Anonymous, говорится в сообщении на сайте минюста США, на которое ссылается РИА Новости.

"Федеральное большое жюри внесло второе обвинительное заключение, обвинив Джулиана Ассанжа… в преступлениях, связанных с предположительной ролью Ассанжа в одном из крупнейших хищений секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в документе.

Там отмечается, что это заключение не содержит новых преступных эпизодов в дополнение к 18 статьям, перечисленным в первом обвинительном заключении в мае 2019 года.

Мадуро и референдум

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов в 2022 году провести референдум о своей отставке, если сторонники этой идеи смогут собрать достаточное количество подписей.

"10 января 2022 года можно будет начать сбор подписей за проведение референдума об отзыве мандата президента Мадуро. Они могут выйти на улицы и собрать подписи граждан", - заявил он в ходе выступления, которое транслировалось в его Twitter.

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